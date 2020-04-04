В МЭР назвали факторы, влияющие на восстановление российской экономики

Лидия Мартынова

Скорость восстановления экономики России после снятия всех ограничений из-за пандемии коронавируса зависит от того, какие меры поддержки будут приняты и как быстро они будут реализованы, считает министр экономического развития Максим Решетников.

"Говорить о том, что мы сейчас переживаем такое краткосрочное мощное закрытие, после которого будет не менее мощное открытие, наверно, самонадеянно. Закрытие будет, а открытие и восстановление оно все-таки будет поэтапным и постепенным", - сказал Решетников в специальном выпуске проекта Skolkovo School "Антихрупкость".