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В МЭР назвали факторы, влияющие на восстановление российской экономики

В МЭР назвали факторы, влияющие на восстановление российской экономики
Скорость восстановления экономики России после снятия всех ограничений из-за пандемии коронавируса зависит от того, какие меры поддержки будут приняты и как быстро они будут реализованы, считает министр экономического развития Максим Решетников.

"Говорить о том, что мы сейчас переживаем такое краткосрочное мощное закрытие, после которого будет не менее мощное открытие, наверно, самонадеянно. Закрытие будет, а открытие и восстановление оно все-таки будет поэтапным и постепенным", - сказал Решетников в специальном выпуске проекта Skolkovo School "Антихрупкость".

# Россия
По материалам: ria.ru

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