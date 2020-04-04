В Москве из-за взрыва газа обрушился подъезд дома

Алексей Вольцев

СМИ сообщают о том, что в жилом доме в Орехово-Зуеве на улице Гагарина, 31 взорвался бытовой газ: из-за этого обрушился второй подъезд. На данный момент МЧС говорит о четырех жертвах. На месте работают спасатели.

По предварительным данным, во время взрыва в жилом доме находились четыре человека, но эксперты говорят о том, что под завалами могут находиться еще люди. Сейчас ведутся поисковые работы: на месте работает МЧС, приехали бригады скоро помощи и полиция.

В МЧС подтвердили информацию о взрыве. «Газ взорвался в квартире на третьем этаже, разрушены несколько квартир с третьего по пятый этажи», — сообщает пресс-служба ведомства. Жильцов соседних домов эвакуировали.

Источник сообщил «Интерфаксу», что взрыв произошел из-за неисправности или неправильного использования газового оборудования. «Пока это основная версия произошедшего», — отметил он.

Фото: Telegram-канал Mash