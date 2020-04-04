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В Москве не будут ограничивать деятельность массажных салонов, работающих по медицинской лицензии

В Москве не будут ограничивать деятельность массажных салонов, работающих по медицинской лицензии

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Работающие в Москве салоны красоты и массажные салоны смогут продолжить работу во время введенного в городе режима повышенной готовности в случае, если они оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Об этом говорится в тексте указа, который подписал 4 апреля мэр Москвы Сергей Собянин.

В нем отмечается, что до 1 мая должны временно приостановить работу салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны и иные объекты, «в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности».

2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая введённые ранее ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавируса в столице. В первую очередь это требование для граждан соблюдать режим самоизоляции. Выходить из дома можно на работу (если это необходимо), в ближайший магазин или аптеку, вынести мусор или погулять с собакой в пределах 100 метров от дома. Остаются в силе требования социального дистанцирования на транспорте и в общественных местах. Магазины непродовольственных товаров, рестораны, кафе, спортивные клубы и аналогичные заведения, деятельность которых была ранее приостановлена, останутся закрытыми.

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По материалам: pnp.ru

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