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В Москве определили штрафы для юрлиц за нарушения ограничений

В Москве определили штрафы для юрлиц за нарушения ограничений
Власти Москвы установили штрафы юрлицам и индивидуальным предпринимателям за нарушения установленных из-за коронавируса ограничений в размере до 1 миллиона рублей или приостановки работы до 90 суток, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, то для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", - говорится в сообщении.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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