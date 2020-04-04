В Москве определили штрафы для юрлиц за нарушения ограничений

Алексей Вольцев

Власти Москвы установили штрафы юрлицам и индивидуальным предпринимателям за нарушения установленных из-за коронавируса ограничений в размере до 1 миллиона рублей или приостановки работы до 90 суток, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, то для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", - говорится в сообщении.