В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом

Влада Некрасова

По данным на утро 4 апреля, число зараженных коронавирусом в Москве достигло 3 357 человек. Как сообщается на сайте мэра Москвы, за последние сутки в столице выявлено 434 новых случая.

Эти данные подтверждают, что в российской столице на данный момент складывается наиболее серьезная ситуация с эпидемией коронавируса, так число зараженных в городе более чем в два раз превышает число заболевших инфекцией по всей остальной России (всего 4711 случаев по данным на 11.30).

Все инфицированные находятся в специальных изолированных боксах под наблюдением медиков. Всех, с кем контактировали заразившиеся, тоже ждут исследования на выявление коронавируса.

За прошедшие сутки врачам удалось поставить на ноги 168 пациентов. За весь период пандемии в столице зарегистрировано 24 летальных случая.

Согласно информации на 11.30 4 апреля, всего в России коронавирус подтвердился у 4711 человек. Вылечился от инфекции 346 пациент. 43 случая заражения закончились летальным исходом.

Отметим, что скачок количества зараженных в столице может быть связан с использованием новых тест-систем «Эвотек-Мирай Геномикс».

Ранее ИА Newstes сообщало, что их пилотное применение началось на территории Москвы и области. Тест дает результат в течение получаса и может выявлять коронавирус даже на ранней стадии.