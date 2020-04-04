В Москве умерли еще четыре человека с коронавирусом

Анастасия Иванова

В Москве скончались еще четыре пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус, среди них и 34-летний мужчина. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Отмечается, что всем ранее был поставлен диагноз «двусторонняя пневмония». Среди умерших — пациенты от 80 до 86 лет. Одному было 34 года. Он страдал хроническим бронхитом, имел проблемы с сердцем и поджелудочной железой.

«34-летний мужчина находился на искусственной вентиляции легких в течение четырех дней. Помимо двусторонней пневмонии, у пациента зафиксировано полнокровие внутренних органов, отек легких и головного мозга, кровоизлияния», — сказали в штабе.

Трое из умерших страдали хроническим бронхитом. Все эти пациенты имели сопутствующие заболевания — пиелонефрит, хронический бронхит, гипертония, атеросклероз.

Всего в России зафиксировано 4149 заболевших, 34 умерли, 281 человек выздоровел.