Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Москве умерли еще четыре человека с коронавирусом

В Москве умерли еще четыре человека с коронавирусом

В Москве умерли еще четыре человека с коронавирусом

В Москве скончались еще четыре пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус, среди них и 34-летний мужчина. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Отмечается, что всем ранее был поставлен диагноз «двусторонняя пневмония». Среди умерших — пациенты от 80 до 86 лет. Одному было 34 года. Он страдал хроническим бронхитом, имел проблемы с сердцем и поджелудочной железой.

«34-летний мужчина находился на искусственной вентиляции легких в течение четырех дней. Помимо двусторонней пневмонии, у пациента зафиксировано полнокровие внутренних органов, отек легких и головного мозга, кровоизлияния», — сказали в штабе.

Трое из умерших страдали хроническим бронхитом. Все эти пациенты имели сопутствующие заболевания — пиелонефрит, хронический бронхит, гипертония, атеросклероз.

Всего в России зафиксировано 4149 заболевших, 34 умерли, 281 человек выздоровел.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Что смотреть онлайн 4 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 4 апреля. Расписание трансляций
Губернатор Смоленской области продлил режим самоизоляции в регионе
Губернатор Смоленской области продлил режим самоизоляции в регионе
Раскрыты подробности о зараженной коронавирусом актрисе из «Счастливы вместе»
Раскрыты подробности о зараженной коронавирусом актрисе из «Счастливы
В Росавиации подтвердили приостановку разрешений на вывозные рейсы
В Росавиации подтвердили приостановку разрешений на вывозные рейсы
Призыв к чеченцам оставаться на карантине стал мемом
Призыв к чеченцам оставаться на карантине стал мемом
В Москве умерли еще четыре человека с коронавирусом
В Москве умерли еще четыре человека с коронавирусом
В США выразили признательность за медицинские материалы из России
В США выразили признательность за медицинские материалы из России
Москвичей предостерегли от семейных походов по магазинам
Москвичей предостерегли от семейных походов по магазинам
В Турции гражданам младше 20 лет запретили покидать дома
В Турции гражданам младше 20 лет запретили покидать дома
Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
Путин заявил о возможности снизить объем добычи нефти до 10 млн баррелей
Путин заявил о возможности снизить объем добычи нефти до 10 млн
Россия приостановила рейсы для вывоза россиян из-за рубежа
Россия приостановила рейсы для вывоза россиян из-за рубежа

Топ на сегодня

Трамп не обсуждал с Москвой и Эр-Риядом снижение добычи нефти
Трамп не обсуждал с Москвой и Эр-Риядом снижение добычи нефти
Трамп оценил российскую гуманитарную помощь для США
Трамп оценил российскую гуманитарную помощь для США
В Приморье подтвердили еще два случая коронавируса
В Приморье подтвердили еще два случая коронавируса
Застрявшая в Африке россиянка сообщила о авиабилетах за миллион рублей
Застрявшая в Африке россиянка сообщила о авиабилетах за миллион рублей
Эксперт назвал валюты, на которых сейчас можно потерять все
Эксперт назвал валюты, на которых сейчас можно потерять все

Еще по теме

Назван возраст самого молодого умершего россиянина с коронавирусом
В Москве умерли еще пять пожилых людей с коронавирусом
Оперативный штаб в Москве: среди заболевших 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет
Стало известно о смерти еще пяти пациентов с коронавирусом в Москве