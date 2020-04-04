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В Мурманске ликвидирован террорист, готовивший теракт

В Мурманске ликвидирован террорист, готовивший теракт

В Мурманске сотрудники ФСБ ликвидировали боевика запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», который планировал совершить теракт.

Как сообщили представителям СМИ в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), при попытке задержания мужчина открыл огонь по сотрудникам спецназа, и в результате возникшей перестрелки «был нейтрализован».

По данным Комитета, террорист был связан с «Исламским государством» и планировал выехать на Ближний Восток после совершения теракта.

На месте перестрелки правоохранители нашли самодельное взрывное устройство, готовое к использованию, а также оружие и боеприпасы.

Ранее ИА Newstes сообщало, что сотрудники ФСБ России предотвратили теракты, которые планировали осуществить в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе члены международных исламистских группировок.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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