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В МВФ заявили об остановке мировой экономики

В МВФ заявили об остановке мировой экономикиКристалина ГеоргиеваФото: Кристалина Георгиева / РИА Новости

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе брифинга заявила об остановке мировой экономики, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

По ее словам, ситуация в мировой экономике хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов. «Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис», — подчеркнула глава МВФ. Кроме того, рекордное число стран — 85 — одновременно обратилось в фонд за экстренным финансированием в связи с пандемией коронавируса.

По оценке Георгиевой, от последствий коронавируса больше всего пострадают развивающиеся страны, так как у них меньше ресурсов для защиты от «двойного кризиса» — в сфере здравоохранения и экономики. В связи с этим фонд удвоит размер экстренного финансирования до 100 миллиардов долларов и задействует весь свой резерв — 1 триллион долларов, заверила она.

В марте директор департамента стратегии, политики и анализа МВФ Мартин Мюлейзен предсказал, что экономические последствия пандемии коронавируса SARS-CoV-2 будут тяжелыми, однако их удастся преодолеть. По его словам, сейчас финансовые институты лучше подготовлены к потрясениям: пандемии предшествовали продолжительное расширение экономики и рост занятости, которые создали буфер, способный смягчить негативные последствия замедления экономической активности.

По данным на 3 апреля, в мире более 1 миллиона 66 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга — США, Испания, Италия и Германия.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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