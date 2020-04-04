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В подмосковном дачном доме произошел взрыв газа

В подмосковном дачном доме произошел взрыв газаФото Евгения Биятова / РИА Новости

В дачном доме в Серпуховском районе Подмосковья произошел взрыв газа. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, пострадали три человека — они получили ожоги. Пожар после взрыва не начался, разрушений здания нет. Причина происшествия пока не установлена.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Орехово-Зуеве произошел взрыв в пятиэтажном доме, разрушился один из подъездов здания. Три человека находятся в реанимации, один из них — в состоянии средней тяжести. Погиб один человек. Предварительной причиной происшествия считают неисправность газовой колонки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль. Он также поручил главе Орехово-Зуева разместить всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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