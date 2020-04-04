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В Раде заявили о фальсификации закона о борьбе с коронавирусом

В Раде заявили о фальсификации закона о борьбе с коронавирусом
Депутаты Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявили о фальсификации закона про борьбу с коронавирусной инфекцией. По их словам, текст документа был изменен после голосования за него в парламенте, об этом говорится в заявлении фракции, опубликованном на официальном сайте политсилы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса COVID-19 на Украине.

# В мире
По материалам: ria.ru

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