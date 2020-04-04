В Росавиации подтвердили приостановку разрешений на вывозные рейсы

Анастасия Иванова

Действие разрешений на авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа приостановлено, сообщает Росавиация.

"В целях максимальной защиты здоровья российских граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации действие ранее выданных разрешений на выполнение нерегулярных международных авиарейсов российских и иностранных авиакомпаний, связанных с вывозом российских граждан и граждан СНГ из иностранных государств на территорию Российской Федерации, временно приостановлено", - говорится в сообщении.