Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В Росавиации подтвердили приостановку разрешений на вывозные рейсы

В Росавиации подтвердили приостановку разрешений на вывозные рейсы

В Росавиации подтвердили приостановку разрешений на вывозные рейсы
Действие разрешений на авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа приостановлено, сообщает Росавиация.

"В целях максимальной защиты здоровья российских граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации действие ранее выданных разрешений на выполнение нерегулярных международных авиарейсов российских и иностранных авиакомпаний, связанных с вывозом российских граждан и граждан СНГ из иностранных государств на территорию Российской Федерации, временно приостановлено", - говорится в сообщении.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Что смотреть онлайн 4 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 4 апреля. Расписание трансляций
Губернатор Смоленской области продлил режим самоизоляции в регионе
Губернатор Смоленской области продлил режим самоизоляции в регионе
Раскрыты подробности о зараженной коронавирусом актрисе из «Счастливы вместе»
Раскрыты подробности о зараженной коронавирусом актрисе из «Счастливы
В Росавиации подтвердили приостановку разрешений на вывозные рейсы
В Росавиации подтвердили приостановку разрешений на вывозные рейсы
Призыв к чеченцам оставаться на карантине стал мемом
Призыв к чеченцам оставаться на карантине стал мемом
В Москве умерли еще четыре человека с коронавирусом
В Москве умерли еще четыре человека с коронавирусом
В США выразили признательность за медицинские материалы из России
В США выразили признательность за медицинские материалы из России
Москвичей предостерегли от семейных походов по магазинам
Москвичей предостерегли от семейных походов по магазинам
В Турции гражданам младше 20 лет запретили покидать дома
В Турции гражданам младше 20 лет запретили покидать дома
Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
Путин заявил о возможности снизить объем добычи нефти до 10 млн баррелей
Путин заявил о возможности снизить объем добычи нефти до 10 млн
Россия приостановила рейсы для вывоза россиян из-за рубежа
Россия приостановила рейсы для вывоза россиян из-за рубежа

Топ на сегодня

Трамп не обсуждал с Москвой и Эр-Риядом снижение добычи нефти
Трамп не обсуждал с Москвой и Эр-Риядом снижение добычи нефти
Трамп оценил российскую гуманитарную помощь для США
Трамп оценил российскую гуманитарную помощь для США
В Приморье подтвердили еще два случая коронавируса
В Приморье подтвердили еще два случая коронавируса
Застрявшая в Африке россиянка сообщила о авиабилетах за миллион рублей
Застрявшая в Африке россиянка сообщила о авиабилетах за миллион рублей
Эксперт назвал валюты, на которых сейчас можно потерять все
Эксперт назвал валюты, на которых сейчас можно потерять все

Еще по теме

В Росавиации рассказали о вывозе россиян из Черногории
Россия возобновила регулярные рейсы в Турцию
Минтранс подтвердил возвращение 450 россиян из Турции
Росавиация будет самостоятельно принимать решения о вывозе иностранных граждан