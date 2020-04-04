В России ожидают поставки 55 миллионов масок из Китая

Анастасия Иванова

Поставки 55 миллионов масок ожидаются из Китая в Россию, уже есть график получения и распределения их по регионам, заявил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

"Мы ожидаем еще по контрактам поставку 55 миллионов масок - по тем контрактам, которые заключены, вся поставка является равномерной, есть график прихода и распределения продукции по субъектам РФ... Это та часть работы, которую мы проводим с Китаем в отношении масок", - сказал Цыб журналистам.

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