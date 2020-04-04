В России выявлены 582 новых случая коронавируса

Вадим Карасев

За последние сутки в России подтверждены 582 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 4731.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Covid-19 - 582 в 32 регионах", - говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции. За сутки в РФ скончались 9 пациентов с положительным тестом на коронавирус: 7 - в Москве, 1 - в Костромской области, 1 - в Приморском крае.

Новые случаи заболевания выявлены в следующих регионах страны:



Москва - 434

Московская область - 49

Санкт-Петербург - 15

Брянская область - 12

Ивановская область - 10

Рязанская область - 6

Ленинградская область - 6

Костромская область - 5

Республика Бурятия - 4

Орловская область - 3

Республика Коми - 3

Чеченская Республика - 3

Кировская область - 3

Челябинская область - 3

Алтайский край - 3

Амурская область - 3

Воронежская область - 2

Тульская область - 2

Ярославская область - 2

Республика Адыгея - 2

Белгородская область - 1

Калужская область - 1

Смоленская область - 1

Тамбовская область - 1

Вологодская область - 1

Республика Северная Осетия - 1

Республика Мордовия - 1

Удмуртская Республика - 1

Курганская область - 1

Свердловская область - 1

Омская область - 1

Сахалинская область - 1

Всего на 4 апреля в России зарегистрирован 4 731 случай инфицирования в 78 регионах, летальных исходов - 43. Из больниц выписаны 52 человека, переболевших коронавирусом, таким образом число выздоровевших достигло 333.



Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф