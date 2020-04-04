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В России выявлены 582 новых случая коронавируса

В России выявлены 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтверждены 582 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 4731.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Covid-19 - 582 в 32 регионах", - говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции. За сутки в РФ скончались 9 пациентов с положительным тестом на коронавирус: 7 - в Москве, 1 - в Костромской области, 1 - в Приморском крае.

Новые случаи заболевания выявлены в следующих регионах страны:

Москва - 434
Московская область - 49
Санкт-Петербург - 15
Брянская область - 12
Ивановская область - 10
Рязанская область - 6
Ленинградская область - 6
Костромская область - 5
Республика Бурятия - 4
Орловская область - 3
Республика Коми - 3
Чеченская Республика - 3
Кировская область - 3
Челябинская область - 3
Алтайский край - 3
Амурская область - 3
Воронежская область - 2
Тульская область - 2
Ярославская область - 2
Республика Адыгея - 2
Белгородская область - 1
Калужская область - 1
Смоленская область - 1
Тамбовская область - 1
Вологодская область - 1
Республика Северная Осетия - 1
Республика Мордовия - 1
Удмуртская Республика - 1
Курганская область - 1
Свердловская область - 1
Омская область - 1
Сахалинская область - 1

Всего на 4 апреля в России зарегистрирован 4 731 случай инфицирования в 78 регионах, летальных исходов - 43. Из больниц выписаны 52 человека, переболевших коронавирусом, таким образом число выздоровевших достигло 333.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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По материалам: uposters.ru

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