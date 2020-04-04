В России за сутки выписали 52 человек, переболевших коронавирусом

Анастасия Иванова

За сутки в России выписаны 52 пациента, переболевших коронавирусом, всего в стране выздоровели 333, сообщил в штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"За сутки выписаны по выздоровлению 52 человека: Москва - 26, Московская область - 13, Свердловская область - 5, Республика Крым - 2, Псковская область - 2, Оренбургская область - 1, Волгоградская область - 1, Республика Хакасия - 1, Рязанская область - 1. Итого выздоровели: 333", - говорится в сообщении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.