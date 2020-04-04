В Ростове штрафуют за нарушение самоизоляции

Вадим Карасев

В Ростове начали штрафовать за несоблюдение режима обязательной самоизоляции. Сегодня полицейские проверили, как жители исполняют распоряжение губернатора.

Представители правоохранительных органов несут патрули в местах, где могут находиться ростовчане. Сотрудниками полиции были оштрафованы рыбаки на набережной, а также жители, которые выехали на природу.

В отношении нарушителей составили протокол по ч.2 ст .6.3 КРФ об АП "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемилогического благополучия населения".

Административный штраф для граждан составляет от 15 до 40 тысяч рублей.

Для должностных лиц предусматривается штраф от 50 до 150 тысяч рублей.

Для юридических лиц штраф будет составлять от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, по источнику АиФ Ростов.

Также полицейскими проводятся профилактические беседы о том, как важно соблюдать все меры обязательной самоизоляции.

На данный момент в Ростовской области официально зарегистрировано 9 случаев заражения коронавирусом.