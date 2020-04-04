В Саратовской области отложили введение пропускного режима до 10 апреля

Влада Некрасова

Правительство Саратовской области провело заседание оперативного штаба по ситуации с распространением коронавируса в регионе под председательством вице-губернатора Александра Стрелюхина.

Как передает местное издание «СарБК», он напомнил о необходимости продления нерабочих дней до 30 апреля с сохранением работникам зарплаты.

«Основным посылом указа президента является сохранение рабочих мест и санитарно-эпидемиологической ситуации. Губернаторам дали право самим определять перечень ограничительных мер и работу предприятий стратегического значения», — рассказал он.

Стрелюхин отметил, что следование на дачу и обратно, уход за больными и престарелыми, участие в похоронах и судах возможны без санкций, также разрешена волонтерская работа в рамках помощи гражданам при пандемии, разрешена дорожная деятельность, капитальное строительство объектов, адвокатская работа.

Что касается режима контрольно-пропускной системы, то он начнется с 10 апреля. Таким образом введение пропускного режима вновь откладывается — ранее его планировали ввести 2 апреля, затем — 4 апреля. Эти изменения внесены в постановление 236-П. Вице-губернатор вновь попросил граждан соблюдать режим самоизоляции.

Ранее ИА Newstes сообщало, что 1 апреля саратовские власти устроили ажиотаж среди населения из-за спецпропусков — у зданий районных администраций в Саратове выстроились очереди по несколько сотен человек.