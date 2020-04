В Сети набирает популярность флешмоб по пародированию картин

View this post on Instagram

Друзья! Хорошую историю придумали @tussenkunstenquarantaine Вот фотографии из их аккаунта. Мы предлагаем вам присоединиться к новому движению!)) Создавайте свои полотна и композиции, вдохновляясь работами из коллекции Государственного Эрмитажа, которые вы сможете найти на нашем сайте или на ваших книжных полках, или вспомнив ваш визит в Эрмитаж! Отмечайте наш аккаунт @hermitage_museum, ставьте хештеги #эрмитаждома #hermitageathome #museumathome #tussenkunstenquarantaine и выкладывайте свои собственные произведения для всеобщего восхищения. Удачи! У нас уже есть первые шедевры в актуальном #эрмитаждома