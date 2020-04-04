В Сети набирает популярность флешмоб по пародированию картин

Алексей Вольцев

. Флешмоб, который предполагает воссоздание картин известных художников с помощью предметов домашнего обихода, стал вирусным в Сети, сообщает ARTnet.

Соответствующий аккаунт в инстаграме завела голландка Аннелуз Оффисьер и ее друзья, которые оказались взаперти из-за карантинных мер. Они решили воспроизвести знаменитую "Девушку с жемчужной сережкой" Вермеера, используя полотенце, зубчик чеснока и салфетку.

Tussenkunstenquarantaine в переводе с нидерландского означает "между искусством и карантином". В шапке профиля даны короткие рекомендации: выбрать работу, воспроизвести ее, используя три предмета из повседневного быта, сфотографировать и выложить в Сеть.

Идея понравилась пользователям и у аккаунта, запущенного 14 марта, уже набралось более ста тысяч подписчиков. Проект поддержали в своих соцсетях Лувр, Метрополитен, музей Гетти (Лос-Анджелес) и Эрмитаж.

В нем приняли участие подписчики из Ирана, Норвегии, Канады, Аргентины и США.