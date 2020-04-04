В Сети набирает популярность флешмоб по пародированию картин
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Друзья! Хорошую историю придумали @tussenkunstenquarantaine Вот фотографии из их аккаунта. Мы предлагаем вам присоединиться к новому движению!)) Создавайте свои полотна и композиции, вдохновляясь работами из коллекции Государственного Эрмитажа, которые вы сможете найти на нашем сайте или на ваших книжных полках, или вспомнив ваш визит в Эрмитаж! Отмечайте наш аккаунт @hermitage_museum, ставьте хештеги #эрмитаждома #hermitageathome #museumathome #tussenkunstenquarantaine и выкладывайте свои собственные произведения для всеобщего восхищения. Удачи! У нас уже есть первые шедевры в актуальном #эрмитаждома
Соответствующий аккаунт в инстаграме завела голландка Аннелуз Оффисьер и ее друзья, которые оказались взаперти из-за карантинных мер. Они решили воспроизвести знаменитую "Девушку с жемчужной сережкой" Вермеера, используя полотенце, зубчик чеснока и салфетку.
Tussenkunstenquarantaine в переводе с нидерландского означает "между искусством и карантином". В шапке профиля даны короткие рекомендации: выбрать работу, воспроизвести ее, используя три предмета из повседневного быта, сфотографировать и выложить в Сеть.
Идея понравилась пользователям и у аккаунта, запущенного 14 марта, уже набралось более ста тысяч подписчиков. Проект поддержали в своих соцсетях Лувр, Метрополитен, музей Гетти (Лос-Анджелес) и Эрмитаж.
В нем приняли участие подписчики из Ирана, Норвегии, Канады, Аргентины и США.