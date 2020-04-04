В США выразили признательность за медицинские материалы из России

Анастасия Иванова

США признательны, что Россия предложила им медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом по цене ниже рыночной, сообщил в субботу РИА Новости высокопоставленный представитель администрации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что половина груза, доставленного Россией в США для борьбы с коронавирусом, оплачена Российским фондом прямых инвестиций, а половина – американской стороной.

"Мы ценим, что Россия продает нам эти предметы по цене ниже рыночной", - сказал он.

Груз был доставлен в минувший вторник в Нью-Йорк крупнейшим российским грузовым самолетом Ан-124-100 "Руслан".

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