В США выразили признательность за медицинские материалы из России
Сегодня, 02:00 Анастасия Иванова
США признательны, что Россия предложила им медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом по цене ниже рыночной, сообщил в субботу РИА Новости высокопоставленный представитель администрации.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что половина груза, доставленного Россией в США для борьбы с коронавирусом, оплачена Российским фондом прямых инвестиций, а половина – американской стороной."Мы ценим, что Россия продает нам эти предметы по цене ниже рыночной", - сказал он.
Груз был доставлен в минувший вторник в Нью-Йорк крупнейшим российским грузовым самолетом Ан-124-100 "Руслан".
COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
По материалам: ria.ru