В Ульяновской области продлили режим самоизоляции

Влада Некрасова

Режим самоизоляции для всех жителей Ульяновской области продлен до 30 апреля включительно, соответствующий указ губернатора опубликован в пятницу на сайте правительства региона.

"Обязать в период с 31 марта по 30 апреля 2020 года… граждан не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью,.. а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов", - говорится в документе.

Россия на самоизоляции© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Торговые центры и магазины по всей стране на время изоляции прекратили работу и ушли в онлайн.

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Торговые центры и магазины по всей стране на время изоляции прекратили работу и ушли в онлайн.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Пенсионерам, находящимся в группе риска, продукты и товары первой необходимости доставляют на дом.

2 из 20

Пенсионерам, находящимся в группе риска, продукты и товары первой необходимости доставляют на дом.

© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанк© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Доступ на детские площадки перекрыт.

3 из 20

Доступ на детские площадки перекрыт.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Россияне, которым приходится выходить на улицу, пользуются средствами индивидуальной защиты.

4 из 20

Россияне, которым приходится выходить на улицу, пользуются средствами индивидуальной защиты.

© РИА Новости / Артур ЛебедевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

За соблюдением гражданами режима самоизоляции следят сотрудники полиции.

5 из 20

За соблюдением гражданами режима самоизоляции следят сотрудники полиции.

© РИА Новости / Алексей МайшевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Патрули стоят и в центре, и на окраинах городов.

6 из 20

Патрули стоят и в центре, и на окраинах городов.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Сотрудники ГИБДД просят водителей предъявлять справку для работающих во время режима полной самоизоляции.

7 из 20

Сотрудники ГИБДД просят водителей предъявлять справку для работающих во время режима полной самоизоляции.

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанк© Пресс-служба Московского метрополитена / Перейти в фотобанк

На сиденьях в вагонах московского метро появились стикеры "Держите дистанцию, не садитесь здесь".

8 из 20

На сиденьях в вагонах московского метро появились стикеры "Держите дистанцию, не садитесь здесь".

© Пресс-служба Московского метрополитенаПерейти в фотобанк© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В Новосибирской области о необходимости соблюдать дистанцию напоминают с помощью специальных наклеек.

9 из 20

В Новосибирской области о необходимости соблюдать дистанцию напоминают с помощью специальных наклеек.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

У курьеров работы прибавилось: по всей стране возросло число онлайн-заказов.

10 из 20

У курьеров работы прибавилось: по всей стране возросло число онлайн-заказов.

© РИА Новости / Алексей МайшевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Во всех общественных местах людям напоминают о необходимости оставаться дома.

11 из 20

Во всех общественных местах людям напоминают о необходимости оставаться дома.

© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Это касается не только пешеходов, но и водителей.

12 из 20

Это касается не только пешеходов, но и водителей.

© РИА Новости / Константин МихальчевскийПерейти в фотобанк© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Важным этапом борьбы с инфекцией остается дезинфекционная обработка.

13 из 20

Важным этапом борьбы с инфекцией остается дезинфекционная обработка.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанк© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Санитарной обработке подвергаются подъезды в жилых помещениях.

14 из 20

Санитарной обработке подвергаются подъезды в жилых помещениях.

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанк© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Регулярную дезинфекцию проходит общественный транспорт.

15 из 20

Регулярную дезинфекцию проходит общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья НаймушинПерейти в фотобанк© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Чистят и обрабатывают также паркоматы и банкоматы.

16 из 20

Чистят и обрабатывают также паркоматы и банкоматы.

© РИА Новости / Алексей МайшевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Санитарная обработка проходит даже в закрытых ресторанах и кафе.

17 из 20

Санитарная обработка проходит даже в закрытых ресторанах и кафе.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Из-за режима обязательной изоляции города опустели.

18 из 20

Из-за режима обязательной изоляции города опустели.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

На улицах совсем немного машин и практически нет людей.

19 из 20

На улицах совсем немного машин и практически нет людей.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанк© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Режим нерабочих дней и самоизоляции в стране пока продолжается.

20 из 20

Режим нерабочих дней и самоизоляции в стране пока продолжается.

© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанк1 из 20

Торговые центры и магазины по всей стране на время изоляции прекратили работу и ушли в онлайн.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк2 из 20

Пенсионерам, находящимся в группе риска, продукты и товары первой необходимости доставляют на дом.

© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанк3 из 20

Доступ на детские площадки перекрыт.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк4 из 20

Россияне, которым приходится выходить на улицу, пользуются средствами индивидуальной защиты.

© РИА Новости / Артур ЛебедевПерейти в фотобанк5 из 20

За соблюдением гражданами режима самоизоляции следят сотрудники полиции.

© РИА Новости / Алексей МайшевПерейти в фотобанк6 из 20

Патрули стоят и в центре, и на окраинах городов.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк7 из 20

Сотрудники ГИБДД просят водителей предъявлять справку для работающих во время режима полной самоизоляции.

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанк8 из 20

На сиденьях в вагонах московского метро появились стикеры "Держите дистанцию, не садитесь здесь".

© Пресс-служба Московского метрополитенаПерейти в фотобанк9 из 20

В Новосибирской области о необходимости соблюдать дистанцию напоминают с помощью специальных наклеек.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк10 из 20

У курьеров работы прибавилось: по всей стране возросло число онлайн-заказов.

© РИА Новости / Алексей МайшевПерейти в фотобанк11 из 20

Во всех общественных местах людям напоминают о необходимости оставаться дома.

© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанк12 из 20

Это касается не только пешеходов, но и водителей.

© РИА Новости / Константин МихальчевскийПерейти в фотобанк13 из 20

Важным этапом борьбы с инфекцией остается дезинфекционная обработка.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанк14 из 20

Санитарной обработке подвергаются подъезды в жилых помещениях.

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанк15 из 20

Регулярную дезинфекцию проходит общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья НаймушинПерейти в фотобанк16 из 20

Чистят и обрабатывают также паркоматы и банкоматы.

© РИА Новости / Алексей МайшевПерейти в фотобанк17 из 20

Санитарная обработка проходит даже в закрытых ресторанах и кафе.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк18 из 20

Из-за режима обязательной изоляции города опустели.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк19 из 20

На улицах совсем немного машин и практически нет людей.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанк20 из 20

Режим нерабочих дней и самоизоляции в стране пока продолжается.

© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанк

Кроме того, в целях безопасности жители Ульяновской области будут обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра до других граждан в общественных местах и в общественном транспорте, исключение - поездки на такси. Согласно указу, ограничения не будут распространяться на жителей региона, имеющих справку от работодателя, которому разрешено осуществлять деятельность в нерабочие дни.

Владимир Путин в четверг принял решение продлить режим нерабочих дней из-за ситуации с распространением коронавируса по 30 апреля включительно с сохранением зарплат. При этом главам регионов предстоит в зависимости от ситуации с коронавирусом определить, насколько жестким будет этот режим на территории субъекта.

В Ульяновской области выявлен один случай заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 15-летнего подростка, вернувшегося из Великобритании, он уже выздоровел и выписан.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.