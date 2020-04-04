В Ульяновской области продлили режим самоизоляции
"Обязать в период с 31 марта по 30 апреля 2020 года… граждан не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью,.. а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов", - говорится в документе.Россия на самоизоляции© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк
Торговые центры и магазины по всей стране на время изоляции прекратили работу и ушли в онлайн.
Торговые центры и магазины по всей стране на время изоляции прекратили работу и ушли в онлайн.© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк
Пенсионерам, находящимся в группе риска, продукты и товары первой необходимости доставляют на дом.
Пенсионерам, находящимся в группе риска, продукты и товары первой необходимости доставляют на дом.© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанк© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк
Доступ на детские площадки перекрыт.
Доступ на детские площадки перекрыт.© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк
Россияне, которым приходится выходить на улицу, пользуются средствами индивидуальной защиты.
Россияне, которым приходится выходить на улицу, пользуются средствами индивидуальной защиты.© РИА Новости / Артур ЛебедевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
За соблюдением гражданами режима самоизоляции следят сотрудники полиции.
За соблюдением гражданами режима самоизоляции следят сотрудники полиции.© РИА Новости / Алексей МайшевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк
Патрули стоят и в центре, и на окраинах городов.
Патрули стоят и в центре, и на окраинах городов.© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк
Сотрудники ГИБДД просят водителей предъявлять справку для работающих во время режима полной самоизоляции.
Сотрудники ГИБДД просят водителей предъявлять справку для работающих во время режима полной самоизоляции.© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанк© Пресс-служба Московского метрополитена / Перейти в фотобанк
На сиденьях в вагонах московского метро появились стикеры "Держите дистанцию, не садитесь здесь".
На сиденьях в вагонах московского метро появились стикеры "Держите дистанцию, не садитесь здесь".© Пресс-служба Московского метрополитенаПерейти в фотобанк© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк
В Новосибирской области о необходимости соблюдать дистанцию напоминают с помощью специальных наклеек.
В Новосибирской области о необходимости соблюдать дистанцию напоминают с помощью специальных наклеек.© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
У курьеров работы прибавилось: по всей стране возросло число онлайн-заказов.
У курьеров работы прибавилось: по всей стране возросло число онлайн-заказов.© РИА Новости / Алексей МайшевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк
Во всех общественных местах людям напоминают о необходимости оставаться дома.
Во всех общественных местах людям напоминают о необходимости оставаться дома.© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
Это касается не только пешеходов, но и водителей.
Это касается не только пешеходов, но и водителей.© РИА Новости / Константин МихальчевскийПерейти в фотобанк© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
Важным этапом борьбы с инфекцией остается дезинфекционная обработка.
Важным этапом борьбы с инфекцией остается дезинфекционная обработка.© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанк© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк
Санитарной обработке подвергаются подъезды в жилых помещениях.
Санитарной обработке подвергаются подъезды в жилых помещениях.© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанк© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк
Регулярную дезинфекцию проходит общественный транспорт.
Регулярную дезинфекцию проходит общественный транспорт.© РИА Новости / Илья НаймушинПерейти в фотобанк© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
Чистят и обрабатывают также паркоматы и банкоматы.
Чистят и обрабатывают также паркоматы и банкоматы.© РИА Новости / Алексей МайшевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк
Санитарная обработка проходит даже в закрытых ресторанах и кафе.
Санитарная обработка проходит даже в закрытых ресторанах и кафе.© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
Из-за режима обязательной изоляции города опустели.
Из-за режима обязательной изоляции города опустели.© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
На улицах совсем немного машин и практически нет людей.
На улицах совсем немного машин и практически нет людей.© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанк© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк
Режим нерабочих дней и самоизоляции в стране пока продолжается.
Режим нерабочих дней и самоизоляции в стране пока продолжается.© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанк1 из 20
Торговые центры и магазины по всей стране на время изоляции прекратили работу и ушли в онлайн.© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк2 из 20
Пенсионерам, находящимся в группе риска, продукты и товары первой необходимости доставляют на дом.© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанк3 из 20
Доступ на детские площадки перекрыт.© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк4 из 20
Россияне, которым приходится выходить на улицу, пользуются средствами индивидуальной защиты.© РИА Новости / Артур ЛебедевПерейти в фотобанк5 из 20
За соблюдением гражданами режима самоизоляции следят сотрудники полиции.© РИА Новости / Алексей МайшевПерейти в фотобанк6 из 20
Патрули стоят и в центре, и на окраинах городов.© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк7 из 20
Сотрудники ГИБДД просят водителей предъявлять справку для работающих во время режима полной самоизоляции.© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанк8 из 20
На сиденьях в вагонах московского метро появились стикеры "Держите дистанцию, не садитесь здесь".© Пресс-служба Московского метрополитенаПерейти в фотобанк9 из 20
В Новосибирской области о необходимости соблюдать дистанцию напоминают с помощью специальных наклеек.© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк10 из 20
У курьеров работы прибавилось: по всей стране возросло число онлайн-заказов.© РИА Новости / Алексей МайшевПерейти в фотобанк11 из 20
Во всех общественных местах людям напоминают о необходимости оставаться дома.© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанк12 из 20
Это касается не только пешеходов, но и водителей.© РИА Новости / Константин МихальчевскийПерейти в фотобанк13 из 20
Важным этапом борьбы с инфекцией остается дезинфекционная обработка.© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанк14 из 20
Санитарной обработке подвергаются подъезды в жилых помещениях.© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанк15 из 20
Регулярную дезинфекцию проходит общественный транспорт.© РИА Новости / Илья НаймушинПерейти в фотобанк16 из 20
Чистят и обрабатывают также паркоматы и банкоматы.© РИА Новости / Алексей МайшевПерейти в фотобанк17 из 20
Санитарная обработка проходит даже в закрытых ресторанах и кафе.© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк18 из 20
Из-за режима обязательной изоляции города опустели.© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк19 из 20
На улицах совсем немного машин и практически нет людей.© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанк20 из 20
Режим нерабочих дней и самоизоляции в стране пока продолжается.© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанк
Кроме того, в целях безопасности жители Ульяновской области будут обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра до других граждан в общественных местах и в общественном транспорте, исключение - поездки на такси. Согласно указу, ограничения не будут распространяться на жителей региона, имеющих справку от работодателя, которому разрешено осуществлять деятельность в нерабочие дни.
Владимир Путин в четверг принял решение продлить режим нерабочих дней из-за ситуации с распространением коронавируса по 30 апреля включительно с сохранением зарплат. При этом главам регионов предстоит в зависимости от ситуации с коронавирусом определить, насколько жестким будет этот режим на территории субъекта.
В Ульяновской области выявлен один случай заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 15-летнего подростка, вернувшегося из Великобритании, он уже выздоровел и выписан.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.