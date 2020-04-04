В ВСУ до конца карантина запретили служебные командировки

Влада Некрасова

Генштаб ВСУ на время карантина запретил поездки за границу и служебные командировки должностных лиц в органы военного управления. Об этом заявил глава Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ Юрий Бобров изданию Армия ФМ в пятницу, 3 апреля."Генеральным штабом запрещено служебные командировки должностных лиц в органы военного управления и поездки за границу. Разрешено государственным служащим, по решению командиров, выполнять служебные обязанности по месту жительства с соблюдением требований действующего законодательства Украины относительно нераспространения государственной тайны и недопущения утечки служебной информации", - сказал Бобров.Бобров назвал и другие меры, которые предпринимает руководство ВСУ для предотвращения распространения коронавируса. В частности, на период карантина ограничено проведение служебных совещаний и мероприятий коллективной подготовки.Также соблюдаются санитарно-гигиенические требования в служебных помещениях, на рабочих местах. Постоянно осуществляется проветривание, кварцевание и обработки спецрастворами помещений.