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ВЦИОМ: рейтинги президента выросли после его обращения к гражданам

ВЦИОМ: рейтинги президента выросли после его обращения к гражданам

Уровни доверия и одобрения деятельности президента Владимира Путина после его второго обращения к гражданам России 2 апреля выросли и составили 74% и 72%, соответственно. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС.

"2 апреля 2020 года Владимир Путин вновь обратился к гражданам России в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса. Показатель одобрения деятельности президента в этот день вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 72%. Уровень доверия также вырос и составил 74%", - говорится в материале.

С 23 по 29 марта показатель одобрения деятельности президента по среднему значению составил 65,7%. На вопрос о доверии Путину положительно ответили 71,1% респондентов.

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По материалам: uposters.ru

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