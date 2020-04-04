Венгрия под огнем критики ЕС: Орбан дает бой спекулянтам Сороса из Брюсселя

Алексей Вольцев

На минувшей неделе в Европейском союзе в дополнение к итальянскому фронту подрыва «европейской солидарности» открылась и старая венгерская проблема. В понедельник, 30 марта, венгерский парламент принял закон о борьбе с коронавирусом. Закон вступил в силу на следующий день после его опубликования.

Закон установил конкретные правила, касающиеся чрезвычайной ситуации, объявленной в стране 11 марта в связи с пандемией коронавируса. Согласно «коронавирусному закону», правительство в чрезвычайный период управляет страной указами и декретами. Правительство может продлевать режим ЧП на определяемый им срок без санкции парламента. Закон разрешает правительству приостанавливать исполнение отдельных законов и применять «иные исключительные меры» для борьбы с эпидемией.

Закон установил уголовную ответственность для любого лица, препятствующего осуществлению эпидемиологической изоляции, надзора, карантина или контроля, предписанных для предотвращения или распространения инфекционного заболевания.

Закон установил уголовную ответственность для лиц, которые в период «особого правового порядка» заявляют или распространяют среди общественности недостоверные факты, чтобы предотвратить или сорвать эффективность защиты. В данной ситуации предусмотрено наказание лишением свободы на срок от одного года до пяти лет. Последний пункт особенно взволновал правозащитников и критиков режима Орбана в стране. Закон позволяет их уголовное преследование за критические высказывания.

Венгерский «коронавирусный закон» дал повод для подъема новой волны критики в ЕС режима «нелиберальной демократии», установленного в Венгрии в 2011 году партией «молодых демократов» Fidesz, и его лидера венгерского премьера Виктора Орбана (1963 года рожд).

Виктор Орбан — это многолетний enfant terrible номер один Европейского союза и любые его неординарные действия встречают критику по части соответствия их «европейским ценностям». Это общее правило. В каждом новом случае следует очередной тур взаимной ругани и угроз, за которыми каких-либо серьезных политических решений по Орбану не следует. Наднациональные органы Евросоюза ничего поделать с «дунайским полудиктатором» не могут. Так «без по-видимому» случится и на этот раз.

3 апреля по поводу внешней евросоюзной критики «коронавирусного закона» венгерский премьер сказал на радио в своей еженедельной передаче: Брюссель «имеет дело с нами, но должен иметь дело с вирусом». «Они сидят в Брюсселе в каком-то пузыре, делясь своими мыслями вместо того, чтобы спасать жизнь». И дальше венгерский премьер призвал венгров: «давайте не будем провоцироваться».

В насмешку премьер-министр Орбан также отметил, что венгерский парламент работает очень напряженно, и что чрезвычайные полномочия, предоставленные венгерскому правительству — читай премьеру — примерно равны тем, что предоставлены президенту Франции в мирное время.

Орбан подытожил свою позицию: совершенно очевидно, что это политическая атака, потому что «некоторые люди пытаются захватить эту страну, они хотят ее ограбить, они хотят забрать ее ресурсы. Во главе этой сети стоит Джордж Сорос, его люди находятся в Брюсселе на постах, с которых сейчас идет критика».

Глава правительства также отметил, что Венгрия до сих пор получала практическую защиту от братского Тюркского совета и Китая.

Орбан не хочет возвращаться к экономике, основанной на «помощи», потому что в конце «помощи» он должен будет взять кредит, в основном из-за рубежа, а затем «мы свернем на улицу, которая заканчивается МВФ и финансовыми спекулянтами вроде Джорджа Сороса». Премьер сообщил: во вторник 7 апреля он представит венграм колоссальный план восстановления венгерской экономики.

Теперь собственно о критике «коронавирусного закона». В ее авангарде оказались, разумеется «Репортеры без границ». Вопрос о контроле над венгерскими СМИ периодически поднимается, начиная с 2011 годом. Теперь критики Орбана утверждают, что он своим «коронавирусным законом» задавит последних «независимых» журналистов.

До верхушки ЕС весть об ужасном венгерском «коронавирусном законе» докатилась только через день после его принятия — 1 апреля. Критики Орбана считают, что чрезвычайные правила являются чрезмерными, но особенно они плохи потому, что вводятся без ограничения по времени.

1 апреля было опубликовано заявление тринадцати государств-членов ЕС, в котором отдельные государства предостерегали от долгосрочного посягательства на основные права и свободы человека под предлогом борьбы с пандемией коронавируса. Очевидным образом это был намек на Венгрию с ее «коронавирусным законом».

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью германскому изданию Die Welt в тот день говорил без каких-либо намеков. Он прямо предложил исключить венгров из приема решений в ЕС. Венгерское правительство «не может сидеть за столом переговоров в европейских институтах». Правительство, над которым на неопределенный срок отсутствует парламентский контроль, не может участвовать в решениях министерского совета ЕС, — пояснил Ассельборн. Однако, как это практически осуществить, не нарвавшись на «вето» союзных венграм поляков — абсолютно не понятно.

Австрийский вице-канцлер Вернер Коглер (Зеленые) в интервью Die Zeit, предложил из-за «неприемлемого закона» остановить субсидии ЕС Венгрии. Он не видит причин, почему «полудиктатуру должны поддерживать общие деньги демократических государств». Но что будет вообще с этими «общими деньгами» в результате разверзшегося кризиса — Коглер умалчивал.

Защитники Орбана в Европе указывали в ответ на критику на тот факт, что по принятому закону венгерское правительство не обладает неограниченной властью, и парламент может отменить чрезвычайное положение в любой момент. О том, что партия Орбана держит в этом парламенте две трети мест, разумеется, не напоминают. Принятый «коронавирусный закон» прямо гласит, что даже в ситуации чрезвычайного положения нормы Основного закона не могут быть приостановлены, деятельность Конституционного суда не может быть ограничена, а правительство не может ограничивать основные права венгерских граждан. В этих пунктах Fidesz заранее «подстелил соломку» для Венецианской комиссии, чтобы жестко не упасть.

2 апреля председатель Европейского парламента Давид Сассоли запросил письмом Европейскую комиссию о том, что она намерена предпринять в отношение принятого в Венгрии «коронавирусного закона». Сассоли полагает, что венгерский закон нарушает базовый договор ЕС относительно ценностей.

В тот же день председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции назвала вполне понятным тот факт, что государства-члены принимают чрезвычайные меры для борьбы с кризисом в области здравоохранения, но выразила обеспокоенность тем, что «некоторые» из них «заходят слишком далеко». Под «некоторыми» фон дер Ляйен подразумевала «одного» — Виктора Орбана. Председатель ЕК подчеркнула, что эти меры должны быть необходимыми и соразмерными, а их действия должны быть ограничены и «не должны проводиться бесконечно». В среду на регулярном заседании Еврокомиссии были рассмотрены меры, принятые государствами-членами для исправления чрезвычайной ситуации, в том числе, и в Венгрии. О каких-либо практических выводах не сообщалось.

2 апреля тринадцать правоцентристских партий из 11 стран (Швеции, Бельгии, Чехии, Дании, Греции, Финляндии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Словакии и Норвегии), входящих в крупнейший политический альянс Европы — Европейскую народную партию (ЕНП) призвали к изгнанию правящей в Венгрии партии Fidesz из «правоцентристской семьи». Однако среди подписантов отсутствует германская ХДС, чье слово имело бы решающее значение для удаления из ЕНП партии Орбана. Очевидно, что партнер ХДС — баварский ХСС встанет на защиту «борца за христианские ценности» — Орбана.

3 апреля председатель Европейской народной партии Дональд Туск заявил, что ЕНП должна пересмотреть свою позицию по членству в ней венгерской правящей партии Fidesz. Он подтвердил позицию тринадцати партий, входящих в ЕНП. К тому моменту Орбан для противодействия обратился с письмом к лидеру ХДС Аннагрет Крамп-Карренбауэр, обвинив Туска в посеве семян раскола внутри «политической семьи» и проведении внутренних «политических игр». В феврале Орбан обращался с открытым письмом к руководству ХДС с предложением сдвинуть идеологию ЕНП к консервативным ценностям.

ЕНП приостановила членство Fidesz 20 марта 2019 года. Но через год в начале февраля 2020 года было принято решение о продолжении «диалога» с Fidesz. Теперь, надо понимать, диалог будет свернут, но Fidesz не будет исключена из ЕНП.

В прошлом 2019 году в Страсбургском ЕСПЧ было рассмотрено в общей сложности 93 дела из Венгрии. Из них 83 были закрыты. Венгерскому государству присудили выплаты в размере более € 5,3 млн. Венгерское государство исполняет решения ЕСПЧ и исправно платит. Тогда где проблема?

3 апреля на онлайн-пресс-конференции министров иностранных дел Евросоюза венгерский министр Петер Сийярто заявил, что есть «такие», кто «напал» на Венгрию в последние несколько дней. «В то время, как тысячи людей умирают каждый день по всей Европе, есть еще люди, чья самая важная работа — это беспокоиться о венгерском верховенстве права, хотя все они говорили о европейском единстве в дискуссиях». Сийярто добавил, что все это «в очередной раз нам показало удивительную ложь политических лидеров из стран ЕС». Он подчеркнул, что просит своих европейских коллег «не лицемерить и не говорить о европейском единстве». Это более чем жесткая риторика.

Официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач утверждает, что Венгрия подверглась «политической охоте на ведьм» и «скоординированной клеветнической кампании в средствах массовой информации».

В разгар всей этой «венгерской свары» 2 апреля Европейский суд, базирующийся в Люксембурге, постановил, что Польша, Венгрия и Чешская Республика не выполнили свои обязательства по законодательству ЕС, когда отказались соблюдать предписанные им квоты приема беженцев из числа мигрантов. В ответ из Варшавы заявили, что решение Европейского суда не будет иметь никакого практического значения, поскольку отказ от выполнения решений о приеме беженцев был необходим из-за внутренней безопасности Польши и защиты от неконтролируемой миграции. Подобный эпизод очевидным образом демонстрирует, что предпринять что-то действенное против нарушителей правил из «Новой Европы» Брюссель не может. В результате очередная вспышка критики против Орбана в ЕС только расшатывает провозглашенное единство и солидарность на фоне углубляющегося экономического кризиса.

Европейская редакция ИА Newstes