Вешалась на шею другим мужикам. С чего начинался роман Алексы и фитнес-тренера

Алексей Вольцев

«В тихом омуте черти водятся», — именно так сейчас об Алексе думают многие ее подписчики, которым она рассказал про роман с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. На момент отношений с певицей у Вячеслава была невеста, которая ждет от него ребенка.

Александра Сивкова находится на шестом месяце беременности. Будущая мама долго не догадывалась о предательстве любимого человека.

«Вячеслав и Саша встречались три года. В течение последнего года он сделал ей предложение руки и сердца, они планировали ребенка. Это был не «залет». Вячеслав работает звездным фитнес-тренером. Кстати, Саша работала до беременности у Филиппа Киркорова в балете, и так как они в хороших отношениях, Саша свела Дайчева с Филиппом, и теперь он тренирует и его. По моим данным, Вячеслав тренирует Алексу примерно с декабря. Саша забеременела в октябре. Узнали они об этом сразу, так как планировали малыша», — рассказал источник «СтарХиту».

Алекса присутствовала на дне рождения Дайчева, где он с Александрой озвучил пол будущего ребенка. В наше распоряжение попало видео, на котором 31-летняя певица, будучи навеселе, флиртует с молодыми людьми.

«На празднике также присутствовала Полина Гагарина, Филипп Киркоров. На видео, что Алекса танцует и обнимается с другим парнем. Это друг Вячеслава. Алекса говорила тост в честь именинника и веселилась, а спустя неделю (или две) после этого Дайчев вдруг заявляет Саше, что он ее не любит, и у него есть другая, к которой он воспылал искренними чувствами. И, как видите, еще через несколько недель они съезжается с Алексой. Когда именно начался их роман — точно неизвестно, но слабо верится, что за две недели после мероприятия вспыхнула такая любовь, и Вячеслав решил оставить беременную Сашу», — отметили в окружении фитнес-тренера.

Сейчас Алекса заявляет, что не уводила мужчину из семьи, вот только ей мало кто верит. «Она говорит, что никто не знает, как все было на самом деле, мол, только близкие в курсе. Мы все все знаем! Дайчев бросил беременную жену, а она прыгала в кровать в человеку, у которого беременная жена, и Алекса об этом прекрасно знала! Что касается Саши, то она чувствует себя подавленной и разбитой. Ей неприятно принимать участие в такой ситуации», — продолжил источник.

Напомним, недавно певица рассталась с бойфрендом, за которого собиралась замуж. Правда, причину разрыва отношений звезды четвертой «Фабрики звезд» предпочла не называть.

«Девочки такие девочки. Это и про меня. Мы часто страдаем от придуманной самими же любви и идеализируем спутников. Я — не исключение. Помню только хорошее и благодарна своему теперь уже бывшему спутнику жизни за многое. Я повзрослела, и если бы наши цели и желания по жизни совпадали, наверное, можно было бы попробовать провести совместную работу над ошибками, учитывая количество лет, прожитых вместе. Но первое условие не соблюдено, поэтому попытки все склеить не имеют никакого смысла», — рассуждала она.

Фото: Instagram