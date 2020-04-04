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Власти Молдавии услышали оппозицию и отменили незаконное решение — Санду

Власти Молдавии услышали оппозицию и отменили незаконное решение — Санду

Парламентская оппозиционная партия «Действие и солидарность» бывшего премьера Молдавии Майи Санду отзовет иск, поданный в апелляционный суд, на решение комиссии по чрезвычайным ситуациям, согласно которому все граждане Молдавии, которые въезжают в страну, должны купить медицинские полисы.

По словам политика, в этом отпала необходимость после того, как правительство 3 апреля аннулировало постановление, которое ограничивало права соотечественников.

«Любой человек имеет право вернуться домой, независимо от состояния здоровья, финансового положения или возраста. Власти обязаны обеспечить всем нашим гражданам возможность вернуться домой», — подчеркнула Санду.

По ее словам, решение обязать всех граждан Республики Молдавия покупать медицинские страховые полисы было незаконным.

Реагируя на критику лидера правоцентристской оппозиции, глава правительства Молдавии Ион Кику отметил, что каждый гражданин республики обязан по закону иметь страховой полис. От приобретения полиса зависит медицинская система, в том числе заработная плата врачей, наличие оборудования и тестов на выявление коронавируса. В свою очередь он предложил оппонентам приобрести медицинские полисы представителям диаспоры, желающим вернуться на родину, пообещав, что и сам сделает это.

ИА Newstes сообщало, что с проблемой обязательного медстрахования в Молдавии столкнулись и жители Приднестровья, которые не смогли попасть на спецрейсы, организуемые для эвакуации молдавских граждан, оказавшихся заблокированными карантином за рубежом.

По мнению Кишинева, ситуация выглядит несколько иначе. Позицию властей тогда поддержал и президент Молдавии Игорь Додон, который подчеркнул, что люди проявляют сознательность и понимание ситуации на обоих берегах Днестра.

«Все граждане Молдавии, включая левобережье, оплачивают медицинский полис. По имеющейся у меня информации, на данный момент почти 500 человек из Приднестровья купили медполис», — заявил Додон.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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