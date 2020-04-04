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Власти Украины пообещали снижение цен на топливо

Власти Украины пообещали снижение цен на топливоФото: Александр Музыченко / «Коммерсантъ»

Власти Украины провели переговоры с владельцами заправок и договорились о снижении цен на топливо в ближайшие дни. Об этом обещании сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«По просьбе президента правительство провело переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций относительно необоснованного повышения цен на топливо, и уже в ближайшие дни цены будут снижаться», — объявили в офисе.

В конце марта владельцы российских АЗС объявили, что из-за пандемии коронавируса в стране может подорожать бензин. Представители отрасли обратились за поддержкой к правительству. Незадолго до этого в Госдуме выступили с предложением снизить цены на бензин. Это может стать одним из элементов социальной поддержки населения.

Впрочем в Минэнерго не видят предпосылок к снижению цен. Глава ведомства Александр Новак попросил не ждать изменений в этом вопросе, объяснив, что действующая система ценообразования не позволяет сделать бензин дешевле.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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