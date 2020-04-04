Внучка Роберта Кеннеди и ее сын без вести пропали во время плавания на каноэ

Вадим Карасев

Внучка убитого политика Роберта Кеннеди и внучатая племянница 35-го президента США Джона Кеннеди Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин пропала вместе со своим старшим сыном, восьмилетним Гидеоном, у берегов штата Мэриленд в четверг. Они объявлены пропавшими без вести: больше суток вертолеты и спасательные катера ведут поиски, но безрезультатно.

Как сообщает американская пресса, семья Кеннеди собралась в домике на берегу Чесапикского залива. Во время игры детей во дворе мяч улетел в воду. Дэвид Маккин, муж Мейв, рассказал The Washington Post, что она и Гидеон "прыгнули в каноэ", чтобы достать мяч, но не смогли вернуться на берег.

Они уплыли дальше, чем предполагали, и не смогли вернуться на берег,— сказал он.

Береговая охрана Чесапикского залива видела, как Мейв с сыном в каноэ изо всех сил пыталась грести к берегу, но потом исчезла. В четверг была очень ветреная погода.

Мейв занималась глобальными инициативами в сфере здравоохранения — была исполнительным директором Georgetown’s Global Health Initiative. Во время президентства Барака Обамы работала над программой борьбы со СПИДом.





Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин с мужем Дэвидом и детьми







