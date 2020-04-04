Возобновление поставок нефти в Белоруссию — затишье перед бурей

Анастасия Иванова

Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции Covid-19 отодвинуло на второй план большинство существующих проблем глобальной и региональной повесток дня. Однако в реальности, вопросы экономического и политического характера никуда не исчезли и продолжают влиять на развитие межгосударственных отношений. В частности, для Белоруссии, где экономика продолжает испытывать одно потрясение за другим, одной из главных тем продолжает оставаться нефтегазовое сотрудничество с Россией. Власти республики, долгое время отказывавшиеся идти на компромисс с российскими нефтяными компаниями по цене на нефть, в настоящее время получили прекрасную возможность добиться от несговорчивой Москвы все то, на что в обычной ситуации они вряд ли могли бы рассчитывать. Однако, как считают аналитики, это не означает, что длившийся на протяжении нескольких месяцев российско-белорусский конфликт, в скором времени будет полностью разрешен.

Стоит напомнить, что, начиная с конца 2019 года, Минск и Москва не могли прийти к компромиссу по вопросам об условиях поставки российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. В Белоруссии считали, что на фоне проведения налогового манёвра в нефтяной отрасли РФ, а также прекращения работы механизма так называемой «перетаможки», нефть в республику должна поставляться с еще большим дисконтом, чем это было предусмотрено предыдущими соглашениями. Несмотря на то, что в 2020 году страна должна была покупать российское сырье по цене приблизительно на 17% ниже среднемировой, Минск настаивал на уменьшении или полном отказе от премий российским поставщикам. При этом долгое время было точно не ясно, какая именно сумма причитается нефтяным компания за поставки в Белоруссию. Назывались различные цифры — от $ 15 до $ 30 на тонну. По словам Александра Лукашенко, премии и вовсе не должны выплачиваться тем, кто продает сырье.

«Премию платят тем, кто покупает. Если мы покупаем товар, мотивируйте, вы нам премию дайте. Нет. Почему? Потому что нет нормальных правил. Право силы — наклонить, заставить. Это ненормально», — подчёркивал белорусский лидер.

Именно его жесткая позиция, которую он мотивировал тем, что не хочет больше «стоять на коленях» и поддаваться давлению Москвы в вопросах дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, и стала главной причиной затянувшегося на месяцы нефтяного конфликта.

Более того, такая неуступчивость белорусского лидера, которая не имела под собой экономического обоснования, привела к тому, что республика начала закупать заведомо дорогую нефть в Азербайджане и даже Норвегии, обосновывая это необходимостью диверсификации поставок. В итоге, белорусские НПЗ, сумевшие загрузить свои мощности только наполовину, сработали в первом квартале 2020 года себе в убыток. В январе—марте объем нефтепереработки на заводах в Новополоцке и Мозыре составил только около 3 млн тонн, из которых российские компании поставили чуть более 1 млн тонн. При этом большая часть поставок из РФ пришлась на компании группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, имеющего давние связи с Александром Лукашенко и согласившегося работать на белорусских условиях.

Как известно, ситуацию в пользу Белоруссии изменили пандемия коронавируса и действия ведущих нефтедобытчиков. Из-за резкого падения мирового спроса нефть, а также срыва соглашения России со странами ОПЕК, «черное золото» превратилось в крайне дешевый товар, которого на рынке стало гораздо больше, чем требуется. При этом ситуация коснулась абсолютно всех, в том числе и российские компании, которым стало необходимо искать дополнительные рынки сбыта своего сырья. И в сложившихся обстоятельствах Белоруссия превратилась в крайне нужного партнера. Можно вспомнить, что еще по соглашению от 2017 года Россия обязалась поставлять в республику около 24 млн тонн нефти, на что неоднократно указывали в Минске, обвиняя российских партнёров в невыполнении взятых на себя обязательств.

Более того, к началу апреля стало понятно, что ситуация с падением спроса на нефть и ее низкой стоимости может затянуться и привести к существенным убыткам российских компаний. Например, цена сорта Urals в Северо-Западной Европе на условиях поставки cif (Cost, Insurance and Freight) в Роттердам 1 апреля доходила до $ 10,54 за баррель, что является минимальным уровнем с марта 1999 года. При этом, как отмечал министр энергетики РФ Александр Новак, себестоимость добычи нефти на давно используемых месторождениях колеблется в районе $ 3−7 за баррель, а на новых — в пределах $ 15−20.

Несмотря на уверенный тон российских властей о том, что страна может пережить эпоху низких цен на углеводороды достаточно долго, ситуация в нефтяном споре с Белоруссией продемонстрировала совершенно иную реальность. Оказалось, что российские нефтяные компании готовы продавать нефть белорусским НПЗ практически на тех условиях, которые и требовали в Минске. При этом власти Белоруссии и вовсе заявили, что теперь сами будут решать, с кем они будут заключать контракт.

«Сейчас мы будем определять, какие компании вам будут поставлять нефть. Гуцериев мне позвонил, сказал: Александр Григорьевич, не спорьте, если уже так, я согласен. Но у нас же совесть есть. Он же один работал, на страх и риск… Сейчас его выкинули и говорят: нет, будут поставлять „Лукойл“, „Роснефть“, „Сургутнефтегаз“ и прочие. Мы тут определять будем. Позвольте, вы, рыночники, всегда нас толкали с ними договариваться. Почему вы должны определять? Мы деньги платим, мы проведем тендер», — заявлял Александр Лукашенко.

И его слова убедили многих в том, что сегодня у Минска есть все шансы, чтобы в краткосрочной перспективе объявить себя формальным победителем в существующем споре.

День единения народов Белоруссии и России стал очередным этапом в белорусско-российских нефтяных отношениях. Если до этого момента стороны отмечали, что условия поставок нефти будут еще только согласовываться, то 2 апреля и в Минске, и в Москве прозвучали заявления, которые многие наблюдатели поспешили назвать окончанием противостояния. Однако стоит заметить, что нынешняя риторика сторон все же не позволяет смотреть на происходящее столь оптимистично.

Так, вначале премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время общения с журналистами сообщил, что в апреле Минск планирует получить 2 млн тонн российской нефти без премии.

«Эта жесткая и последовательная установка главы государства о покупке нефти без премии к цене выдерживается правительством Результат этой позиции — цена, по которой будем покупать нефть в апреле, — около $ 4 за баррель», — сказал он.

И такое заявление, по сути, означало, что белорусские НПЗ получат российское сырье практически бесплатно, оплатив поставщику транспортировку сырья по нефтепроводу «Дружба». При этом стоит отметить, что $ 4 за баррель или $ 29,3 за тонну — это в 12 раз дешевле, чем цена, по которой Белоруссия покупала российскую нефть в 2019 году. Если обратиться к данным Белстата, то в прошлом году средняя цена импортированных республикой 18 млн тонн российского сырья составляла около $ 364 за тонну, а баррель стоил порядка $ 49,6.

Правда, в ответ на заявление белорусской стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков все же попросил Минск не торопиться с выводами, напомнив, что Белоруссия не сможет покупать нефть по озвученной цене, если не будет соответствующего рыночного предложения. Кроме того, сохранить лицо попытались и в Министерстве энергетики РФ. В своем интервью «Эхо Москвы», Александр Новак неуверенно заявил, что «поставки нефти, естественно, будут в соответствии с ценой, которая формируется на рынке, за минусом экспортной пошлины, поскольку у нас между нашими странами поставки идут без пошлины».

«Поэтому, ну, наверное, мне некорректно, так сказать, корректировать слова председателя правительства Белоруссии. Я бы, наверное, просто сказал о том, что… вот, прокомментировал, по каким ценам будут поставляться — это рынок минус соответственно экспортная пошлина и пять долларов», — сказал он.

Кроме того, схожую позицию заняли и в «Роснефти», где до недавнего времени категорически отказывались идти на условия белорусской стороны, однако с 3 апреля стали подписывать контрактные на отгрузку сырья. Согласно заявлению компании, «поставки будут осуществляться на условиях, о которых компания сообщала ранее — то есть с премией $ 5 за тонну». При этом ни в Минэнерго, ни в российских компаниях так и не смогли ответить, кто же, в конечном счете, будут оплачивать премию поставщикам.

Если верить белорусской стороне, то компенсировать выплату премий Белоруссии будет российский бюджет. Именно об этом еще в марте заявлял белорусский премьер-министр.

«Все российские компании смогут поставлять нефть без премии. Из этой премии, $ 11,7 с тонны, $ 7 снижают компании, оставшиеся $ 4,7 будут урегулированы межбюджетными расчетами. То есть правительство России возьмет эти $ 4,7 на себя», — отмечал Румас.

При этом, если вспомнить прошлую позицию российского правительства, то там категорически отвергали подобные варианты. Об этом, в частности, говорил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По его словам, «если это премия нефтяным компаниям, то это надо нефтяные компании спросить», а Минфин не ведет никакой работы по компенсациям и не знаком с такими планами.

Несмотря на вышеуказанную сложность ситуации, концерн «Белнефтехим» 3 апреля сообщил, что белорусские НПЗ начали заключать контракты с российскими нефтяными компаниями по цене $ 4 за баррель. Как считают аналитики, данное заявление свидетельствует о том, что на волне нынешнего кризиса Минск на некоторое время все же сумел переиграть Москву. Более того, белорусские власти достигли того, чего еще несколько месяцев назад было сложно представить — вопреки желанию Москвы, вопрос нефтяного сотрудничества был отвязан от проблемы дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства. Это фактически подтвердил и Александр Лукашенко, по словам которого, он договорился с Владимиром Путиным отложить и не обсуждать так называемую 31-ю дорожную карту, которая включает в себя создание наднациональных органов в Союзном государстве.

«Если мы не решим вопросы жизни людей и предприятий, которые сегодня стоят в повестке дня, о какой 31-й карте мы можем вести речь, о каких единых валюте и Налоговом кодексе мы можем говорить?», — заявил Лукашенко, отметив, что «нам надо решать сегодняшние вопросы».

Кроме того, в Минске недвусмысленно подчеркнули, что стороны смогут вернуться к обсуждению дальнейшей интеграции только после окончания нефтегазового спора. Как отметил белорусский посол в РФ Владимир Семашко, «решение проблемных вопросов двустороннего взаимодействия создает предпосылки вернуться к рассмотрению наработанных документов по углублению нашей интеграции». По его словам, «уже очевидно, что дорожные карты придется актуализировать, поскольку заложенные в них сроки реализации этапов интеграции изначально являлись очень сжатыми».

«Да и сама ситуация в нашем регионе и мире в целом, которая сложилась в последние дни и недели, заставляет переосмыслить отдельные элементы сотрудничества и скорректировать их в целях приведения к текущим реалиям», — подчеркнул белорусский дипломат.

Стоит заметить, что в завершение нефтяного конфликта между Белоруссией и Россией сегодня не верят даже в самом Минске, прекрасно осознавая, что на уступки в Москве пошли только из-за нынешнего кризиса. По словам все того же Семашко, исключение премиальных выплат из ценообразования на нефть решает проблему только текущего года, и только, если цена нефти не превысит в текущем году $ 40−45 за баррель.

«В дальнейшем, решая задачу создания единого рынка нефти и нефтепродуктов Союзного государства, белорусские и российские НПЗ должны иметь абсолютно одинаковые условия компенсации издержек от налогового маневра», — подчеркнул он, напомнив, что в белорусской столице ожидают завершения создания объединенных энергетических рынков в рамках Евразийского экономического союза.

Это, по сути, говорит о том, что как только цена на нефть снова пойдет вверх, конфликтная ситуация может разгореться с новой силой. И произойти это может уже в самое ближайшее время, учитывая то, как в последние дни лихорадит нефтяной рынок. Достаточно вспомнить, что только после заявления президента США Дональда Трампа о его беседе с арабскими шейхами и предложения Саудовской Аравии созвать экстренную встречу ОПЕК+ по вопросу соглашения о сокращении добычи нефти, цены на «черное золото» начали расти.

Таким образом, говорить о том, что нефтяной спор между Белоруссией и Россией закончился, в настоящее время абсолютно преждевременно. Сегодня стороны лишь взяли определенную передышку, хотя Минск, действительно, может считать себя на данном этапе победителем. Однако это не означает, что как только ситуация на нефтяном рынке начнет меняться, Москва снова не возобновит давление, остановить которое белорусским властям будет крайне сложно. Россия не привыкла проигрывать, даже в спорах со своими ближайшими союзниками, и постарается отыграть потерянные на сегодня позиции. Чем это закончится для Белоруссии, сегодня предугадать достаточно сложно. Однако понятно одно — впереди стороны еще ждут сложные переговоры, а конец спору может быть положен только тогда, когда экономическая целесообразность нефтегазового сотрудничества двух стран перевесит все политические и идеологические моменты.

Наталья Григорьева, специально для ИА Newstes