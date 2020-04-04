Wanted: концентрат для лица с маслом конопли от Kiehl’s

Вадим Карасев

В рубрике Wanted мы делимся новинками из мира красоты, которые хочется заполучить прямо сейчас. Сегодня в нашем вишлисте — линия средств с маслом семян конопли от Kiehl's. В нее вошли легкий успокаивающий кожу концентрат для лица и деликатный очищающий гель. Рассказываем, почему этот ингредиент стал таким модным.

Каннабидиол, или сокращенно CBD, является производным от растения конопли. Давайте сразу уточним: каннабидиол не содержит психотропный компонент тетрагидроканнабинол, поэтому использование его в бьюти-средствах абсолютно легально. Никакого расслабляющего эффекта он не подарит, зато поможет коже бороться со свободными радикалами, предотвратить ранние признаки старения и обеспечит естественное сияние, которого мы все так хотим добиться.

Масло семян конопли известно своими противовоспалительными средствами, именно поэтому дерматологи нередко рекомендуют его при таких заболеваниях кожи, как экзема, розацеа или акне.

Масло семян конопли — это отличный источник жирных кислот, которые помогают в уходе за кожей. Научные исследования показали, что жирные кислоты играют очень важную роль в укреплении кожного барьера и эффективно смягчают кожу,

— объясняет Нэнси Илайя, директор по науке Kiehl's.

Его получают преимущественно в Германии методом холодного отжима и последующей фильтрации. На основе модного ингредиента марка Kiehl’s недавно выпустила две новинки.

Концентрат с маслом семян конопли (3 790 руб.)

Мы изучаем растительные компоненты, травы и экстракты и стараемся максимально проявить их полезные свойства. В наших средствах до сих пор используются многие ингредиенты, открытые в те времена, когда компания Kiehl's была маленькой гомеопатической аптекой,

— рассказывает Камми Каннелла, президент международного департамента образования и работы с клиентами Kiehl's.

Обещают, что эффект будет заметен уже наутро. Средство заметно успокаивает и увлажняет кожу, восстанавливая ее защитный барьер. Подойдет новинка и обладательницам жирной кожи: поскольку концентрат обладает некомедогенной формулой, то за закупорку пор и появление высыпаний можно не переживать.

Очищающий гель с маслом семян конопли (2 500 руб.)

Пенящийся гель тоже призван успокоить кожу, чтобы она выглядела здоровой и свежей. Гель на 96% состоит из натуральных компонентов, среди которых масло конопли и масло орегано. Последнее добывается из цветущей части растения, этот ингредиент помогает улучшить состояние проблемной кожи.

Гель при нанесении превращается в нежную пенку, которая дарит приятный свежий травяной аромат.



