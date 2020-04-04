Задержанному во время выгула собаки москвичу пригрозили арестом

Вадим Карасев

Фото: Telegram-канал «Подъем»

Жителю Москвы Иисусу Воробьеву, которого задержали во время выгула собаки во дворе своего дома, может грозить арест. Об этом он рассказал ТАСС.

Как сообщил москвич, полицейские составляют в отношении него протокол по статье за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. По словам мужчины, правоохранители заявили о его возможном аресте.

Жена задержанного Марина рассказала Telegram-каналу «Подъем», что мужчину могут оставить в отделении на сутки. «Я готовлюсь отвезти ему еду, одежду и дезинфекторы», — сообщила она.

Воробьева задержали днем 4 апреля, когда он выгуливал собаку во дворе своего дома на Патриарших прудах. Мужчину посадили в полицейский автобус, а его домашний питомец остался на улице. Позже его доставили в ОВД по району Пресненский.

30 марта в Москве начал действовать режим всеобщей самоизоляции. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Режим не ограничивает права граждан на въезд в Москву и выезд из нее. Жителям можно покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора.

Вечером 2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая все ограничения, действующие в столице из-за распространения коронавируса.