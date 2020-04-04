Задержанному во время выгула собаки москвичу пригрозили арестом
Жителю Москвы Иисусу Воробьеву, которого задержали во время выгула собаки во дворе своего дома, может грозить арест. Об этом он рассказал ТАСС.
Как сообщил москвич, полицейские составляют в отношении него протокол по статье за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. По словам мужчины, правоохранители заявили о его возможном аресте.
Жена задержанного Марина рассказала Telegram-каналу «Подъем», что мужчину могут оставить в отделении на сутки. «Я готовлюсь отвезти ему еду, одежду и дезинфекторы», — сообщила она.
Воробьева задержали днем 4 апреля, когда он выгуливал собаку во дворе своего дома на Патриарших прудах. Мужчину посадили в полицейский автобус, а его домашний питомец остался на улице. Позже его доставили в ОВД по району Пресненский.
30 марта в Москве начал действовать режим всеобщей самоизоляции. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Режим не ограничивает права граждан на въезд в Москву и выезд из нее. Жителям можно покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора.
Вечером 2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая все ограничения, действующие в столице из-за распространения коронавируса.