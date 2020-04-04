Заместитель главврача НОКБ прокомментировал тему наличия средств защиты у медиков

Вадим Карасев

Заместитель главного врача по хирургической работе Новгородской областной клинической больницы Сергей Новиков прокомментировал тему наличия средств индивидуальной защиты – перчаток, медицинских масок, антисептиков – у врачей. Его слова приводит издание "Новгородские ведомости"

"В нашей больнице есть необходимые средства защиты для работы. Полагаю, что такая ситуация и в других учреждениях здравоохранения. Если есть желающие, которые сейчас, во время самоизоляции, готовы оказать поддержку больницам, то они должны делать это с умом. Ведь помощь можно оказать по-разному. Мы продолжаем работать на своих местах. Неоднократно говорил и еще раз повторюсь, что нам некогда заниматься пиаром и политикой", - сказал врач.

Как сообщает издание Ura.ru, 2 апреля главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву задержали сотрудники полиции на границе Новгородской области. Сообщается, что она направлялась в город Окуловка Новгородской области, чтобы "доставить местным медикам помощь". Пресс-секретарь профсоюза Иван Коновалов рассказал изданию, что на Васильеву были составлены два протокола: за нарушение режима самоизоляции (ст. 20.6.1 КоАП) и за неподчинение законным требованиям сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП).

Журналист Илиас Меркури в своем youtube-канале записал видео, в котором утверждает, что Васильева должна была самоизолироваться.