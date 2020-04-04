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Зараженная коронавирусом актриса из «Счастливы вместе» сбежала из карантина

Зараженная коронавирусом актриса из «Счастливы вместе» сбежала из карантинаЯнина БугроваФото: @bugrovayanina_officialПродолжение: Раскрыты подробности о зараженной коронавирусом актрисе из «Счастливы вместе»

Зараженная коронавирусом российская актриса Янина Бугрова, появившаяся в сериале «Счастливы вместе», сбежала из карантина. Артистку нашли в 11 километрах от ее квартиры в Москве, передает «Комсомольская правда» в пятницу, 3 апреля, со ссылкой на источник в полиции.

43-летняя Бугрова вернулась из Франции и сдала анализы на коронавирус, ее диагноз подтвердили, однако из-за легких симптомов ее не стали госпитализировать, поместив на домашний карантин в ее квартиру на улице Широкая на севере Москвы. Прибывшая с проверкой бригада скорой помощи не обнаружила пациентку на месте. Медики обратились в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили по соцсетям Бугровой, что та неоднократно нарушала карантин. В отношении ее действий будет проведена проверка.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов и сроков за нарушение карантина. Если из-за нарушения правил произойдет массовое заболевание или отравление людей, наказанием будет штраф в размере 500-700 тысяч рублей, ограничение свободы или лишение свободы на срок до двух лет.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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