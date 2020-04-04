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Заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина рассказала о своем самочувствии

Заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина рассказала о своем самочувствииАнфиса ОхлобыстинаФото: @dzetakorma

Заразившаяся коронавирусом дочь актера Ивана Охлобыстина 23-летняя Анфиса рассказала о своем самочувствии. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.

Девушка подтвердила информацию об инфицировании SARS-CoV-2 и рассказала, что у нее проявились такие симптомы, как насморк, потеря обоняния и повышение температуры тела (36,8 градуса). «Спасибо всем за переживания, я уверена: все будет хорошо! Вашими молитвами! Мы вместе — это сила! (...) Храни вас Бог!» — отреагировала она.

Охлобыстина призвала россиян придерживаться режима самоизоляции в связи с тем, что «каждый сейчас несет ответственность за здоровье окружающих людей».

О том, что у дочери Охлобыстина обнаружили коронавирус, 3 апреля сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, врачи разрешили зараженной оставаться на домашнем карантине.

У 53-летнего Охлобыстина шестеро детей — двое сыновей и четыре дочери.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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