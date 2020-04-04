Застрявшие в Италии россияне пожаловались на бездействие властей

Вадим Карасев

Фото: Yara Nardi / Reuters

Застрявшие в аэропорту Рима Фьюмичино россияне пожаловались на бездействие властей. Об этом в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» рассказала проживающая в этой стране Виктория Халилова.

Девушка обучается на юге Италии в городе Вибо-Валентия (область Калабрия). Ситуация с коронавирусом в этом регионе оказалась менее драматичной, чем на севере страны. Однако российские власти призвали возвращаться, и она решила последовать этому.

Ей на телефон поступило несколько сообщений с предупреждениями об опасности и предложением пройти по ссылке: таким образом диппредставительства собирали данные о россиянах. Далее Виктория позвонила в консульство, где ей сообщили, что для возвращения необходимы только паспорт и билет. Билеты тогда продавались на даты до начала апреля.

30 марта девушка прилетела из Ламеции в Рим, откуда на следующий день она собиралась вылететь в Москву. Однако после ночи в Фьюмичино оказалось, что все рейсы в Россию отменены, о чем никто не предупреждал заранее. Следующий рейс запланирован на 2 мая. По некоторой информации, посольство рассматривает возможность организовать спецрейс, однако официальной информации о таких планах нет.

В ожидании вылета Виктория пятые сутки живет в аэропорту — представители авиакомпании не предоставили размещение в гостинице. Вместе с ней в такой же ситуации оказались полтора десятка сограждан, которые не смогли позволить себе дорогие отели. Возвращаться на юг страны россиянка боится: там растет безработица и говорят об активизации сицилийской мафии.

Ситуация усугубляется запретом на перемещение. МИД России вновь собрал данные россиян, но никакой поддержки они не получили. Виктория подчеркивает, что россияне очень рассчитывают на появление официальной информации о ближайшей возможности покинуть Италию.

Ранее стало известно, что Россия приостанавливает все международные авиарейсы. Решение вступит в силу в ночь с пятницы, 3 апреля, на субботу, 4 апреля.

Россия с 31 марта сократила число чартеров для вывоза россиян из других стран, а также ввела ограничения по количеству прибывающих пассажиров. Теперь прилет россиян из иностранных государств в Москву будет осуществляться только через Шереметьево, не более 500 человек в сутки, в аэропорты иных субъектов — не более 200 человек в сутки.