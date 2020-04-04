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Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикамФото: Валерий Левитин / РИА Новости

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram. Комментарии в ответ на поздравления с днем рождения появились 3 апреля в ее личном аккаунте, а также на странице поддержки, который ведут близкие и друзья артистки.

Заворотнюк поблагодарила Инну Михайлову, жену певца Стаса Михайлова, выразившую ей слова поддержки. «Инна, огромное спасибо Вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя», — написала она.

На личной странице актрисы также появились ответы на поздравления от звезд российского шоу-бизнеса. Так, комментарии от ее имени доступны под записями певцов Димы Билана, Дениса Клявера, певицы Зары, юмористки Елены Борщевой и блогерши Лены Лениной. Однако неизвестно, оставляла ли эти ответы сама артистка или ее близкие.

В марте дочь Заворотнюк Анна прокомментировала состояние актрисы. «Все хорошо, мы боремся и молимся за ее скорейшее выздоровление», — отреагировала на многочисленные вопросы дочь звезды. Одна из подписчиц под другим постом также рассказала, что два года назад из-за онкологии потеряла мать. «Очень-очень сочувствую вашей потере, но в нашем случае все будет хорошо и мы победим, я уверена», — ответила она.

У 48-летней Заворотнюк диагностирован рак мозга, эту информацию впервые подтвердили в октябре прошлого года. Родственники и представители Заворотнюк ее состояние не комментируют.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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