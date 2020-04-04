Зеркальная дата 04.04: как привлечь удачу

Вадим Карасев

Каждая зеркальная дата является днем силы, и 4 апреля не будет исключением. Старайтесь следовать советам нумерологов в такие дни, чтобы не потерять нить, ведущую вас к удаче и успеху в самых разных сферах жизни.

Этот день обещает быть очень удачным в любых делах и в любых сферах жизни. Дело в том, что Четверка, под влиянием которой пройдет этот день, символизирует собой полную гармонию четырех стихий. Это крайне позитивное время для новых начинаний и для любых дел в целом. Можно посвятить день как отдыху, так и физическим или интеллектуальным делам. Постарайтесь привлечь больше позитивных мыслей, ведь именно они являются фундаментом счастья.

Финансы и дела 04.04

Эта суббота идеально подходит для совершения покупок. Можно отправиться в торговый центр, чтобы обновить гардероб, либо в мебельный магазин, чтобы присмотреть что-то новое для интерьера. Полезно будет совершать и такие важные шаги, как покупка автомобиля, дома, квартиры.

Можно обмениваться товарами, покупать товары, бывшие в употреблении. Совершение приобретений в интернет-магазинах тоже хорошо скажется на настроении.

Несмотря на то, что у большинства людей этот день будет нерабочим, можно заняться работой, творчеством. В такие дни обычно приходят в голову отличные новые идеи, которые в будущем могут стать отличным стартапом.

Домашние дела 4 апреля

Так как все четыре стихии будут равны между собой и разделят сферы влияния, важно сделать уборку дома, причем полноценную: нужно проветрить помещения и очистить мебель и полы от пыли, провести влажную уборку.

Нельзя забывать об уходе за растениями, животными, техникой. Также необходимо избавиться от лишнего мусора и всякого хлама, который накопился за долгое время и теперь блокирует потоки энергии.

Любовь и отношения 04.04

В любви этот день также будет весьма удачным, причем не только для тех, кто находится в поисках отношений, но и для тех, кто уже давно состоит в браке. Четверка поможет в этот день вдохнуть в старые отношения новую жизнь. С большой вероятностью можно будет возобновить прерванную любовь.

В этот день можно прощать людей и стараться идти им навстречу. Это обязательно обернется для вас чем-то хорошим в будущем. 4 апреля можно планировать романтические свидания, заниматься совместными делами либо проводить день порознь. Все зависит лишь от ваших желаний. В любом случае Вселенная даст вам свое благословение.

Настроение и здоровье 4 апреля

В эту субботу эксперты сайта dailyhoro.ru называют полезными практики, открывающие чакры. Это один из самых важных и благоприятных дней весны, в который можно зарядиться позитивной энергией на долгий срок вперед.

Это идеальный день как для работы и физических упражнений, так и для отдыха, релаксации. День должен пройти ровно так, как того хотите вы. Поднимайте себе настроение любимыми делами, развлечениями. 4 апреля никто ничем не скован — у вас есть возможность заниматься чем угодно и сколько угодно времени.