"Золотая маска" не возобновит показы спектаклей в апреле
"Фестиваль "Золотая маска" в связи со сложившейся ситуацией и продлением карантина сообщает, что возобновление в апреле показов спектаклей, к большому сожалению, невозможно… Тем не менее, та огромная работа, которая была проделана в течение всего прошлого сезона экспертными советами… членами жюри, уже отсмотревшими более трети всех спектаклей-участников, самой дирекцией фестиваля, говорит только о том, что "Золотая маска" 2020 года обязательно будет продолжена", — сказали в пресс-службе.
Конкурсная программа "Золотой маски" возобновится, когда ситуация позволит российским театрам показывать спектакли, добавили в пресс-службе.
О датах церемонии награждения сообщат, когда планирование станет возможным.