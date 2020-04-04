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"Золотая маска" не возобновит показы спектаклей в апреле

"Золотая маска" не возобновит показы спектаклей в апреле
Возобновление показов фестиваля "Золотая маска" в апреле из-за сложившейся ситуации с коронавирусом невозможно, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.

"Фестиваль "Золотая маска" в связи со сложившейся ситуацией и продлением карантина сообщает, что возобновление в апреле показов спектаклей, к большому сожалению, невозможно… Тем не менее, та огромная работа, которая была проделана в течение всего прошлого сезона экспертными советами… членами жюри, уже отсмотревшими более трети всех спектаклей-участников, самой дирекцией фестиваля, говорит только о том, что "Золотая маска" 2020 года обязательно будет продолжена", — сказали в пресс-службе.

Конкурсная программа "Золотой маски" возобновится, когда ситуация позволит российским театрам показывать спектакли, добавили в пресс-службе.


О датах церемонии награждения сообщат, когда планирование станет возможным.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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