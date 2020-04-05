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Агата Муцениеце: «Не могла поверить, что Паша способен так плохо относиться ко мне»

Агата Муцениеце: «Не могла поверить, что Паша способен так плохо относиться ко мне»
Актриса всегда считала себя виноватой в плохих отношениях с супругом, с которым прожила вместе девять лет. Лишь недавно Муцениеце призналась, что была подвержена эмоциональному насилию со стороны Прилучного.

В конце февраля Агата Муцениеце и Павел Прилучный сообщили поклонникам грустную новость. Пара решила подать на развод. Тогда актер убеждал шокированную публику, что будет дружить с бывшей возлюбленной и навсегда останется ее семьей. Однако сейчас у почитателей пары появились сомнения из-за недавних высказываний Муцениеце.

Несмотря на образ идеальной пары, оказалось, что Павел не самым лучшим образом общался с женой. По словам Агаты, он часто вел себя неадекватно, предъявлял странные требования, вводил запреты. Сама актриса отказывалась признавать токсичность их отношений и до последнего прощала мужа, который снова и снова давил на нее.


«Я решалась очень долго, я шла к этому год. Отношения стали портиться, но я не могла поверить, что Паша способен так плохо относиться ко мне. Но, чем больше я прощала, тем больше человек себе позволял», — заявила артистка. 

Агата отметила, что Прилучный даже пытался ее запугать, ссылаясь на национальность. «Ты же латышка, кто тебе тут будет помогать», — говорил актер. Однако Муцениеце больше боялась неодобрения со стороны общественности. Актриса опасалась, что люди станут осуждать ее в сложившейся ситуации. «Главное, перебороть страх, что останусь никем, бомжом, разведенной с детьми, которая никому не нужна», — уверила звезда. 

Сейчас Агата с нетерпением ждет официального развода. И пытается справиться с чувствами к Павлу, которые испытывает и по сей день. «Я до сих пор люблю этого человека и буду любить еще очень долго. Я, конечно, не хотела бы его терять. Когда вижу, как он мило играет с детьми, хочется все вернуть. Но я себя останавливаю», — поделилась актриса в собственном YouTube-шоу «Честный #развод».

Напомним, что слухи о расставании супругов ходили уже давно. Говорили, что актер поднимал на жену руку и регулярно изменял ей. Из-за этого у пары начались конфликты, которые одно время сглаживались под различными предлогами. Сначала Агата и Павел хотели сохранить брак ради двоих детей, но после поняли, что такое положение дел может пагубно сказаться на наследниках. 

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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