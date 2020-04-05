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Актер Адам Сэндлер спел песню о карантине

Актер Адам Сэндлер спел песню о карантине
. Американский актер Адам Сэндлер спел песню о карантине на "домашней версии" передачи The Tonigt Show c Джимми Фэллоном, сообщает Billboard.

Сэндлер подготовился к записи. С собой он взял гитару, зеркальные темные очки и стихи на злободневную тему.


Слова сочинил режиссер, продюсер и пианист Дэн Булла.


Песня посвящена врачам и медперсоналу, которые борются с коронавирусом. "Надеюсь, они нас скоро спасут, потому что я так устал от семьи, что, кажется, заболеваю", – поет актер из "Неoграненных драгоценностей".

"Я учу своих детей математике, но это не пойдет Америке на пользу", – добавляет он в припеве, и обозреватель издания с ним соглашается.

Сэндлер давно занимается музыкой. Он выпустил шесть альбомов, четыре из которых номинировались на премию "Грэмми", а два получили статус "дважды платиновых".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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