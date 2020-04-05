Американское СМИ: Россия готова сократить добычу нефти

Алексей Вольцев

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что Россия готова сократить добычу нефти на один миллион баррелей в сутки при условии, если США присоединятся к соглашению.

Как отмечает американское агентство, более широкая коалиция производителей нефти может потребовать большего сокращения добычи.

В марте добыча нефти Россией достигала 11,294 миллиона баррелей. По сведениям портала, РФ готова рассмотреть вариант сокращения на 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки.

сообщило, что в РФ изучили стресс-сценарий снижения спроса на нефть.