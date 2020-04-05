Астрофизики на «удалёнке» зафиксировали пробуждение чёрной дыры

Алексей Вольцев

Российский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» зафиксировал вспышку черной дыры. В Институте космических исследований РАН пояснили, что ученые из-за коронавируса в данный момент в дистанционном режиме работают с данными, полученными телескопом.

«В ходе обзора неба российский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» зарегистрировал яркий рентгеновский источник в области центра Галактики, — сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Источником оказалась черная дыра 4U 1755−338, которая была открыта рентгеновской обсерваторией Uhuru, однако в 1996 году «замолчала» и не проявляла признаков активности более 20 лет.

«Астрофизики Института космических исследований предположили, что телескоп ART-XC наблюдает начало новой вспышки от этой черной дыры. Она связана с возобновлением аккреции на черную дыру вещества с обычной звезды, которые вместе образуют двойную систему», — говорится в сообщении госкорпорации.

Следует отметить, что обсерватория «Спектр-РГ» была запущена 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. 24 июля обсерватория передала на Землю первые научные данные и первый рентгеновский снимок.