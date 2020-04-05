Астролог назвала знаки зодиака, которым сложно заводить друзей

Влада Некрасова

. Астролог и нумеролог из Нью-Йорка Руби Миранда назвала знаки зодиака, которым сложно заводить новых друзей, сообщает Your Tango.

По ее мнению, принадлежность к тому или иному знаку зодиака влияет на отношения с другими. Так, например, если друзья делали вам больно, а вашему знаку зодиака свойственно сомневаться, то вы, наверное, с осторожностью будете относиться к новым знакомствам. А например, Львы вряд ли вообще об этом задумываются: для них расширение круга общения — это естественный и всегда успешный процесс.

Ракам нравится проводить время в больших компаниях ("чем больше, тем веселее"), но обычно их не интересует общение один на один. Раки хотят, чтобы всем вокруг них было хорошо, но предпочитают отдыхать в одиночестве.

Водолеи в большинстве своем довольно робкие интроверты, и именно поэтому им сложно сходиться с другими. Тем более что они обычно никому не доверяют и думают, что их никто не любит. Они готовы "поиграть в дружбу", но на самом деле никому не верят, и им тоже вряд ли стоит доверять. По-настоящему ценят они только семью и любимых.

Никто так не любит друзей, как Девы, но это не означает, что общение дается им легко. Они часто предъявляют много требований к окружающим и открыто говорят, что думают, а это не всем нравится.

Близнецам как никому свойственно во всем сомневаться и им сложно довериться кому-либо. Знакомиться и общаться им очень трудно, потому что они опасаются, что потенциальные друзья будут требовать от них больше, чем они могут дать. Близнецы вряд ли что-то привнесут в дружеские отношения, но заберут все, что только можно.