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Астролог назвала знаки зодиака, которым сложно заводить друзей

Астролог назвала знаки зодиака, которым сложно заводить друзей
РИА Новости. Астролог и нумеролог из Нью-Йорка Руби Миранда назвала знаки зодиака, которым сложно заводить новых друзей, сообщает Your Tango.

По ее мнению, принадлежность к тому или иному знаку зодиака влияет на отношения с другими. Так, например, если друзья делали вам больно, а вашему знаку зодиака свойственно сомневаться, то вы, наверное, с осторожностью будете относиться к новым знакомствам. А например, Львы вряд ли вообще об этом задумываются: для них расширение круга общения — это естественный и всегда успешный процесс.

Ракам нравится проводить время в больших компаниях ("чем больше, тем веселее"), но обычно их не интересует общение один на один. Раки хотят, чтобы всем вокруг них было хорошо, но предпочитают отдыхать в одиночестве.


Водолеи в большинстве своем довольно робкие интроверты, и именно поэтому им сложно сходиться с другими. Тем более что они обычно никому не доверяют и думают, что их никто не любит. Они готовы "поиграть в дружбу", но на самом деле никому не верят, и им тоже вряд ли стоит доверять. По-настоящему ценят они только семью и любимых.


Никто так не любит друзей, как Девы, но это не означает, что общение дается им легко. Они часто предъявляют много требований к окружающим и открыто говорят, что думают, а это не всем нравится.

Близнецам как никому свойственно во всем сомневаться и им сложно довериться кому-либо. Знакомиться и общаться им очень трудно, потому что они опасаются, что потенциальные друзья будут требовать от них больше, чем они могут дать. Близнецы вряд ли что-то привнесут в дружеские отношения, но заберут все, что только можно.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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