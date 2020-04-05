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Автомобилистам предложили 9 Мая прикреплять на машины фото ветеранов

Автомобилистам предложили 9 Мая прикреплять на машины фото ветерановФото: Александр Кряжев / РИА Новости

Автомобилистам предложили на День Победы прикреплять на машины фотографии ветеранов Великой Отечественной войны. С этим предложением выступил сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов, передает ТАСС.

Иванов предложил автомобилистам вместо подписи: «Спасибо деду за Победу!» клеить фотографии конкретных ветеранов, которым хочется выразить благодарность. По его словам, это будет дополнение к проведению акции «Бессмертный полк», данный формат не является альтернативой шествиям по улицам регионов.

Он отметил, что в связи с распространением коронавируса, шествие, вероятно, будет отменено, либо перенесено на другую дату.

Акция «Бессмертный полк» впервые прошла в России в 2012 году. Ее участники 9 мая выходят с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В настоящее время в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период скончались 45 человек с коронавирусом, выздоровели 355.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,2 миллиона случаев заражения, умерли более 50 тысяч человек

# Россия
По материалам: lenta.ru

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