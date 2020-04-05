БелЖД отменяет последние поезда до Москвы и Петербурга

Анастасия Иванова

Белорусская железная дорога (БелЖД) на фоне решения российской стороны о закрытии границ из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 с 5 апреля временно отменяет курсирование двух поездов, которые остались в сообщении с РФ, до Москвы и Санкт-Петербурга, сообщила в воскресенье пресс-служба БелЖД.

"В связи с уведомлением ОАО "РЖД" на основании решения Роспотребнадзора с 5 апреля 2020 года временно отменяется курсирование следующих поездов: №2/1 Минск - Москва, отправлением из Минска с 5 апреля 2020 года, из Москвы с 6 апреля 2020 года; №52/51 Брест/Минск – Санкт-Петербург, отправлением из Бреста с 5 апреля 2020 года, из Санкт-Петербурга с 6 апреля 2020 года", - говорится в сообщении на сайте предприятия.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.