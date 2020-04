Беременная невеста Бориса Джонсона заболела коронавирусом

Вадим Карасев

Керри Саймондс, беременная невеста премьер-министра Бориса Джонсона, заявила, что она провела последнюю неделю в постели с основными симптомами коронавируса. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

I’ve spent the past week in bed with the main symptoms of Coronavirus. I haven’t needed to be tested and, after seven days of rest, I feel stronger and I’m on the mend.