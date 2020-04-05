Беременная невеста Бориса Джонсона заболела коронавирусом

Вадим Карасев

Керри Саймондс, беременная невеста премьер-министра Бориса Джонсона, заявила, что она провела последнюю неделю в постели с основными симптомами коронавируса. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

I’ve spent the past week in bed with the main symptoms of Coronavirus. I haven’t needed to be tested and, after seven days of rest, I feel stronger and I’m on the mend. — Carrie Symonds (@carriesymonds) April 4, 2020

Пять недель назад Мисс Саймондс объявила, что ждет ребенка от премьер-министра, который должен родиться в начале лета и планируют пожениться.

Министр здравоохранения Надин Доррис была одной из первых членов парламента, кому диагностировали коронавирус. В соцсети Twitter она подтвердила, что Керри действительно может быть больна коронавирусом.

Издание „LBC News“, что Керри Саймондс заболела после того, как Борис Джонсон был изолирован с признаками коронавируса.

Так как 32-летняя невеста премьер-министра попадает в группу уязвимых людей, призванных избегать контакта с теми, у кого есть симптомы COVID-19, пара находится в изоляции друг от друга.

Керри находится в самоизоляции в Камберуэлле, Южный Лондон, а Борис Джонсон в своей квартире на Даунинг-стрит. Однако, у него все еще остаются симптомы COVID-19, и он будет держаться подальше от других.