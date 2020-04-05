Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Беременная невеста британского премьер-министра заподозрила у себя коронавирус

Беременная невеста британского премьер-министра заподозрила у себя коронавирус

Беременная невеста британского премьер-министра заподозрила у себя коронавирусБорис Джонсон и Кэрри СаймондсФото: Thomas Mukoya / Reuters

Беременная невеста британского премьер-министра Бориса Джонсона Керри Саймондс заподозрила у себя коронавирус. Об этом она сообщила в своем Twitter.

«Прошлую неделю я провела в постели с основными симптомами коронавируса. Мне не нужно было делать тест, и после семидневного отдыха я чувствую себя крепче и иду на поправку», — написала она.

В марте премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о стратегии борьбы с заболеванием, которая заключается в получении «стадного иммунитета» после инфицирования 60 процентов населения. В конце месяца сам Джонсон заразился коронавирусом. Он сдал анализы после того, как у него развился постоянный кашель и поднялась температура. После получения положительного результата теста премьер-министр принял решение самоизолироваться в резиденции на Даунинг-стрит.

Ребенок Джонсона и Саймондс должен появиться на свет примерно в начале лета.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в Великобритании превысило 42,4 тысячи. Скончались 4,3 тысячи инфицированных, 215 человек выздоровели. Всего в мире по официальным данным насчитывается почти 1,2 миллиона инфицированных, умерли 64,6 тысячи человек.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Блогер Алина Акилова потеряла ребенка
Блогер Алина Акилова потеряла ребенка
Что можно и что нельзя делать на Благовещение в 2020 году
Что можно и что нельзя делать на Благовещение в 2020 году
WP сообщил об утечке в сеть записей частных видеозвонков пользователей Zoom
WP сообщил об утечке в сеть записей частных видеозвонков
Бьюти-дайджест: от кулинарных онлайн-мастер-классов до мыла-пластинки
Бьюти-дайджест: от кулинарных онлайн-мастер-классов до мыла-пластинки
США обвинят Россию в "недостаточной помощи", заявил политолог
США обвинят Россию в "недостаточной помощи", заявил политолог
Стресс, тревога и паника: как не поддаваться страхам во время карантина
Стресс, тревога и паника: как не поддаваться страхам во время
Селена Гомес страдает от биполярного расстройства
Селена Гомес страдает от биполярного расстройства
Берлин обиделся на США из-за перехвата масок: С союзниками так не поступают
Берлин обиделся на США из-за перехвата масок: С союзниками так
Россияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса
Россияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса
Беременная невеста британского премьер-министра заподозрила у себя коронавирус
Беременная невеста британского премьер-министра заподозрила у себя
United Airlines отменит 90% рейсов в Нью-Йорк и Нью-Джерси
United Airlines отменит 90% рейсов в Нью-Йорк и Нью-Джерси
В ОНФ рассказали, как функционирует центр поддержки по трудовым вопросам
В ОНФ рассказали, как функционирует центр поддержки по трудовым

Топ на сегодня

В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать форму в изоляции
Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать
В Китае коронавирус остался у 2 процентов граждан
В Китае коронавирус остался у 2 процентов граждан
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
Миронов призвал губернаторов уйти в отставку из-за коронавируса
Миронов призвал губернаторов уйти в отставку из-за коронавируса

Еще по теме

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Кэрри Саймондс обручены и ждут ребенка
Джонсон отдохнул на Карибах и попал под проверку
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон покинул свой пост
Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом