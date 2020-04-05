Беременная невеста британского премьер-министра заподозрила у себя коронавирус

Вадим Карасев

Борис Джонсон и Кэрри СаймондсФото: Thomas Mukoya / Reuters

Беременная невеста британского премьер-министра Бориса Джонсона Керри Саймондс заподозрила у себя коронавирус. Об этом она сообщила в своем Twitter.

«Прошлую неделю я провела в постели с основными симптомами коронавируса. Мне не нужно было делать тест, и после семидневного отдыха я чувствую себя крепче и иду на поправку», — написала она.

В марте премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о стратегии борьбы с заболеванием, которая заключается в получении «стадного иммунитета» после инфицирования 60 процентов населения. В конце месяца сам Джонсон заразился коронавирусом. Он сдал анализы после того, как у него развился постоянный кашель и поднялась температура. После получения положительного результата теста премьер-министр принял решение самоизолироваться в резиденции на Даунинг-стрит.

Ребенок Джонсона и Саймондс должен появиться на свет примерно в начале лета.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в Великобритании превысило 42,4 тысячи. Скончались 4,3 тысячи инфицированных, 215 человек выздоровели. Всего в мире по официальным данным насчитывается почти 1,2 миллиона инфицированных, умерли 64,6 тысячи человек.