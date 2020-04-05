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Берлин обиделся на США из-за перехвата масок: С союзниками так не поступают

Берлин обиделся на США из-за перехвата масок: С союзниками так не поступают

Берлин обвинил США в «современном пиратстве"после того, как 200 тысяч медицинских масок, предназначавшихся для Германии, были переправлены в Америку. По словам главы Управления внутренних дел Берлина Андреаса Гизеля, партия масок FFP2 американского производства, предназначавшаяся для полиции Берлина, была конфискована в Бангкоке и направлена обратно в США, передало накануне, 4 апреля, Би-би-си.

Американской корпорации 3M, которая производит эти маски, было запрещено экспортировать свою продукцию медицинского назначения в другие страны по закону США времён войны в Корее (1950−1953), который применил президент Дональд Трамп. В пятницу, 3 апреля, хозяин Белого дома заявил, что по закону о производстве оборонной продукции он требует от американских компаний увеличения поставок медицинских товаров для удовлетворения нужд страны. «Эти товары срочно необходимы нам для внутреннего потребления. И мы должны их получить», — заявил Трамп.

По его словам, американские власти получили в своё распоряжение почти 200 тыс. респираторов N95, 130 тыс. хирургических масок и 600 тыс. перчаток. При этом он не уточнил, каким образом всё это попало в руки американцев.

Андреас Гизель заявил, что перехват масок, предназначавшихся Берлину, по сути является «актом современного пиратства», и призвал администрацию Трампа придерживаться правил международной торговли.

«С трансатлантическими союзниками так не поступают, — посетовал он. — Даже во времена глобальных кризисов нельзя применять методы Дикого Запада».

Как сообщало ИА Newstes,это не первый случай перехвата Соединёнными Штатами защитных масок на фоне глобальной пандемии коронавируса Covid-19, которые предназначались для европейских союзников Вашингтона. Ранее американцы похожим образом обошлись и с Францией, проявив свои «лучшие качества» в стиле Дикого Запада.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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