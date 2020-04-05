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Битва образов: Крис Дженнер против Хлое Кардашьян

Битва образов: Крис Дженнер против Хлое Кардашьян

Не знаете, как скоротать время дома на самоизоляции? У Хлое Кардашьян есть совет! Попробуйте повторять образы знаменитостей! Хлое решила начать с собственной мамы Крис Дженнер — в ее образе она появилась в одном из недавних выпусков семейного реалити-шоу. Кстати, это не первый раз, когда Хлое "пародирует" маму. 

Ну что же, кто смотрится лучше в этом нарядном жакете от Alexander McQueen? Голосуем!

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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