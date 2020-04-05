Бьюти-дайджест: от кулинарных онлайн-мастер-классов до мыла-пластинки

Вадим Карасев

Майли Сайрус поделилась лайфхаком по созданию весеннего маникюра (в условиях изоляции — ох как актуально!), в Lush изобрели мыло-пластинку, которая играет "С днем рождения", а Novikov School запускает серию мастер-классов по здоровому питанию. О чем еще говорили на этой неделе в мире бьюти — читайте в нашем материале.

Видео о "домашней парикмахерской" этой пожилой пары — полезный контент, который нам всем нужен

Изоляция с любимым — это прекрасное время. Ведь партнер может помочь вам не просто съесть все содержимое холодильника и повеселить в трудный момент, но и выступить в роли личного стилиста, когда все салоны красоты по понятным причинам закрыты. Пользовательница твиттера Лора Мейнард опубликовала на днях видео со своими бабушкой и дедушкой, которое стало вирусным.





На нем дедушка Мейнард перевоплотился в настоящего парикмахера и стрижет свою супругу.

Это короткий клип, но мы, наверное, уже посмотрели его раз 50 и до сих пор не можем решить, что восхитительнее: гигантские ножницы в его руке или фартук с бабочками!

Майли Сайрус поделилась лайфхаком по созданию весеннего маникюра

Майли Сайрус рассказала, как ухаживает за собой во время изоляции, в эпизоде своего нового шоу Bright Minded. Певица призналась, что экспериментирует с косметикой, оставаясь дома, и показала, как с помощью видеоурока от знаменитого мастера по маникюру Стеф Стоун сделала себе классный nail-art.





Стоун работала с такими звездами, как Люси Бойнтон, Лили Рейнхарт, Камила Мендес, Билли Айлиш и Майли Сайрус. Она рассказала, как сделать весенний маникюр без каких-либо дополнительных инструментов или расходных материалов. Нужны только несколько оттенков лака для ногтей.

В прямом эфире в инстаграме Сайрус вместе с любимым мастером сделала себе маникюр с тремя различными рисунками: облаками, животным принтом и цветочками.









Novikov School запускает серию онлайн мастер-классов по здоровому питанию

Во время карантина возникает соблазн целыми днями валяться на диване с ноутбуком в руках и периодически заглядывать в холодильник за чем-нибудь вкусным. Кулинарная школа Novikov School вместе с коучем по правильному питанию и здоровому образу жизни Натальей Белаиш подготовила онлайн-цикл мастер-классов (участие стоит тысячу руб.), которые помогут разобраться, как сохранить здоровье во время карантина, поддержать свой иммунитет, остаться в хорошей форме, а также освоить несколько новых вкусных и очень полезных рецептов.





На первом мастер-классе, который пройдет в субботу, 4 апреля (начало в 17.00), Наталья расскажет о базовых продуктах для здорового питания в условиях вынужденной самоизоляции, а главное — о том, как сохранить фигуру, сидя дома, и поделится лайфхаками, как избежать переедания.

В меню: бутерброд "Суперфуд", веганские оладьи и овсяная каша с карамелизированным бананом.





Главной темой мастер-класса 9 апреля станет "Иммунитет". Наталья расскажет, как устроена иммунная система и как на нее влияет наш образ жизни, и какие продукты помогают защитить его от вирусов. В этот день будем учиться готовить смузи с говорящим названием "Иммунитет" и тыквенный суп.

Lush изобрели мыло-пластинку, которая играет "С днем рождения"

Еще до того, как врачи обнародовали план действий в связи с распространением COVID-19, в лабораториях Lush начали работать над музыкальной инструкцией на тему "как долго следует мыть руки". Напоминаем — не менее 20 секунд!





Картина "День рождения на карантине"

Эксперты марки придумали мыльную пластинку с самым популярным ароматом Lush — конфетным Snow Fairy. Средство, сделанное из увлажняющей мыльной основы из рапсового масла, было изначально создано для вечеринок в фирменных магазинах бренда. Дети слушали ее, а затем разламывали и мыли руки во время пения Happy Birthday в честь именинника.





Сделанная по аналогии с обычной виниловой пластинкой, музыка сначала записывается на лакированный диск, затем на металлическую болванку, а затем, на заключительном этапе, мыло заливается на металлическую основу для создания мыльной записи, которую можно проигрывать. Песню исполняют Мира Манга и Родри Мардсен.



