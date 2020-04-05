Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Бьюти-выгода: бесплатная доставка, скидки на косметику и спецпредложения

Бьюти-выгода: бесплатная доставка, скидки на косметику и спецпредложения

Бьюти-выгода: бесплатная доставка, скидки на косметику и спецпредложения

Несмотря на всю удручающую ситуацию, хочется найти хоть что-то позитивное в бесконечном сидении дома, например, онлайн-шопинг. Estee Lauder, Ansaligy, M.A.C, Authentica.love, Moroccanoil, Beauty Minimalist дарят бесплатную доставку, L'Oreal Professionnel предлагает освоить новые навыки и попробовать научиться парикмахерским техникам онлайн, а салоны красоты ввели дополнительные скидки на услуги (карантин же все-таки когда-нибудь закончится!). Рассказываем о самых выгодных предложениях.

Authentica.love — бесплатная доставка, подарки и онлайн-консультации

Домашние будни не повод прекращать активно ухаживать за собой, напротив, это мотивация восполнить бьюти-пробелы, использовать время с пользой для красоты. Интернет-магазин Authentica.Love (здесь представлены такие бренды, как Oribe, Kevin.Murphy, Aveda, Ultraceuticals, Alterna, Olaplex) продолжает работать в активном режиме и продлевает срок бесплатной доставки.


Не знаете, как изменить уход за собой во время карантина? Подскажет эксперт Ultraceuticals, который проведет консультацию по скайпу. А еще покупателей Authentica.love ждут приятные подарки: сухие шампуни Oribe, увлажняющее мыло EVO, жидкое мыло La Ric, средства Ultraceuticals в тревел-формате и многое другое.

Бесплатное обучение от L'Oreal Professionnel

Команда бренда L'Oreal Professionnel решила поддержать сообщество стилистов и парикмахеров, которые в это непростое время вынуждены закрыть салоны красоты. Марка выложила в открытый доступ обучающие уроки, которые пригодятся для стилистов с самым разным уровнем подготовки. Там собраны лайфхаки, новые техники окрашивания и информация о продуктах.


Впрочем, полезными уроки могут оказаться и для тех, кто находится дома и задумал освоить новые навыки и попробовать научиться парикмахерским техникам.


 


В инстаграме @lorealproru_team эксперты проводят прямые эфиры, публикуют видеоуроки от экспертов бренда и проводят конкурсы. Чем не альтернатива классическим семинарам!

Скидка 30% в салонах "Москвичка" brow & beauty bar и "Москвичка Nails"

Пока многие ищут в интернете тысячу и один способ снять шеллак дома самостоятельно, мы настоятельно рекомендуем все-таки дождаться открытия салонов. Для дополнительной мотивации "Москвичка" brow & beauty bar и "Москвичка Nails" предоставили скидку 30% для всех, кто будет записываться во время карантина, сколько бы он ни продлился.


Маникюр, коррекция бровей, окрашивание — совсем скоро (мы очень надеемся!) бьюти-ритуалы вернутся в нашу повседневную жизнь, а сделать их со скидкой будет особенно приятно.


Бесплатная доставка от Giorgio Armani Beauty

На сайте Giorgio Armani Beauty для бесплатной доставки нужно ввести промокод DELIVERYFREE. Пока предложение действительно до 15 апреля, но акцию могут продлить.


А еще при любой покупке марка дарит свои бестселлеры в миниатюре: тушь Eyes To Kill, тональное средство Luminous Silk и бархатный гель для губ Lip Maestro в идеальном красном оттенке под номером 400.


Бесплатная бесконтактная доставка по России от Ansaligy

На официальном сайте Ansaligy действует бесплатная бесконтактная доставка по России при любой сумме заказа. Обещают, что предложение будет актуально вплоть до 14 апреля.

Из бестселлеров — так горячо любимые Тиной Канделаки маски-патчи с янтарем и черные патчи с углем. А недавно марка выпустила антибактериальные спреи для рук с увлажняющим действием. Кстати, один санитайзер с каждого заказа отправляют на нужды фонда "Старость в радость".


Бесплатная доставка Moroccanoil

Средства Moroccanoil на сайте официального дистрибьютора теперь можно заказать с бесплатной доставкой. Правда, предложение действует только по Москве.

И еще сейчас самое время урвать главный бестселлер марки, восстанавливающее масло Moroccanoil Treatment объемом 125 мл, — по цене за бутылочку объемом всего 100 мл.


Восстанавливающее масло Moroccanoil Treatment

Бесплатная доставка М.А.С

М.А.С тоже ввел бесплатную доставку при любой покупке на сайте mac-cosmetics.ru (кроме заказов линейки mini mac и спонжей, если они единственные в заказе). Приятное предложение будет действовать до 15 апреля. А еще можно воспользоваться промокодом WELCOME10 и получить 10%-ную скидку на первый заказ.

В продажу как раз поступила весенняя коллекция Loud and Clear, в которую вошли персиковые хайлайтеры, шесть оттенков теней для век, яркие помады и нюдовые блески.


Бесплатная доставка от Estee Lauder и La Mer

Дабы скрасить домашний режим в сложившейся ситуации, Estee Lauder и La Mer радуют клиентов приятными новостями. На сайтах марок действует бесплатная доставка по всей России при покупке от 2 тыс. рублей.

При регистрации на сайте Estee Lauder можно получить скидку в 25% на все заказы и миниатюры бестселлеров в подарок. На La Mer скидку при первом заказе не предоставляют, но зато дарят подарки при покупке от 14 тыс. руб.


Бесплатная доставка всех заказов от Beauty MinimalistКарантин и кризис очень сильно и быстро ударили по бьюти-индустрии. И российская марка Beauty Minimalist не стала исключением.

Продажи резко сократились, а партнеры бренда, с которыми они сотрудничали по разным направлениям, либо уже ушли на карантин, либо вот-вот это сделают.

Но представители марки не опускают руки и решили запустить акцию, которая позволит покупателям попробовать продукты марки по очень приятной цене. В интернет-магазине действует специальная цена на все продукты, причем самая большая скидка распространяется на самые необходимые в нынешних условиях средства: мыло и крем для рук. Кроме того, ко всем заказам свыше 5 тыс. руб. дарят полноразмерное мыло для рук с ароматом белой гардении. Доставка всех заказов на любую сумму будет бесплатной и, по желанию покупателей, бесконтактной. Акции продлятся до конца карантина.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

В Литве на улицы крупнейших городов вышли патрули военной полиции
В Литве на улицы крупнейших городов вышли патрули военной полиции
Стало известно, кто станет автором телесериала про Оби-Ван Кеноби
Стало известно, кто станет автором телесериала про Оби-Ван Кеноби
Крах медицины: помощник депутата рассказал, как лечат от коронавируса в Уфе
Крах медицины: помощник депутата рассказал, как лечат от коронавируса
Теперь и без поездов. БелЖД отменила все рейсы в Москву и Петербург
Теперь и без поездов. БелЖД отменила все рейсы в Москву и Петербург
БелЖД отменяет последние поезда до Москвы и Петербурга
БелЖД отменяет последние поезда до Москвы и Петербурга
Бьюти-выгода: бесплатная доставка, скидки на косметику и спецпредложения
Бьюти-выгода: бесплатная доставка, скидки на косметику и
Сбербанк дал разъяснения по кредитным каникулам россиян
Сбербанк дал разъяснения по кредитным каникулам россиян
Депутат Мосгордумы заразился коронавирусом
Депутат Мосгордумы заразился коронавирусом
США и Канада могут ввести пошлины на нефть из России
США и Канада могут ввести пошлины на нефть из России
Таро-прогноз на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
Таро-прогноз на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
Командира «Хезболлы» убили в Ливане
Командира «Хезболлы» убили в Ливане
Список системообразующих предприятий России утвердят 10 апреля
Список системообразующих предприятий России утвердят 10 апреля

Топ на сегодня

Миронов призвал губернаторов уйти в отставку из-за коронавируса
Миронов призвал губернаторов уйти в отставку из-за коронавируса
Россия не отменяла вывоз своих граждан, а взяла тайм-аут — Голикова
Россия не отменяла вывоз своих граждан, а взяла тайм-аут — Голикова
Группа Green Day выпустила новый мини-альбом из трех ремиксов
Группа Green Day выпустила новый мини-альбом из трех ремиксов
В Белоруссии сотрудник сервиса нашел примотанную к автомобилю гранату
В Белоруссии сотрудник сервиса нашел примотанную к автомобилю гранату
Мнение: Дело Палецкиса может «рвануть» далеко за пределами Литвы
Мнение: Дело Палецкиса может «рвануть» далеко за пределами Литвы

Еще по теме

Ozon отказался от бесплатной доставки
Love is - 13 выпуск (09.03.2018) ТНТ
Новогодние каникулы – прекрасная возможность заняться собой
«Почта России» предложила доставлять товары из «Магнита» по всей России