Бьюти-выгода: бесплатная доставка, скидки на косметику и спецпредложения

Вадим Карасев

Несмотря на всю удручающую ситуацию, хочется найти хоть что-то позитивное в бесконечном сидении дома, например, онлайн-шопинг. Estee Lauder, Ansaligy, M.A.C, Authentica.love, Moroccanoil, Beauty Minimalist дарят бесплатную доставку, L'Oreal Professionnel предлагает освоить новые навыки и попробовать научиться парикмахерским техникам онлайн, а салоны красоты ввели дополнительные скидки на услуги (карантин же все-таки когда-нибудь закончится!). Рассказываем о самых выгодных предложениях.

Authentica.love — бесплатная доставка, подарки и онлайн-консультации

Домашние будни не повод прекращать активно ухаживать за собой, напротив, это мотивация восполнить бьюти-пробелы, использовать время с пользой для красоты. Интернет-магазин Authentica.Love (здесь представлены такие бренды, как Oribe, Kevin.Murphy, Aveda, Ultraceuticals, Alterna, Olaplex) продолжает работать в активном режиме и продлевает срок бесплатной доставки.





Не знаете, как изменить уход за собой во время карантина? Подскажет эксперт Ultraceuticals, который проведет консультацию по скайпу. А еще покупателей Authentica.love ждут приятные подарки: сухие шампуни Oribe, увлажняющее мыло EVO, жидкое мыло La Ric, средства Ultraceuticals в тревел-формате и многое другое.

Бесплатное обучение от L'Oreal Professionnel

Команда бренда L'Oreal Professionnel решила поддержать сообщество стилистов и парикмахеров, которые в это непростое время вынуждены закрыть салоны красоты. Марка выложила в открытый доступ обучающие уроки, которые пригодятся для стилистов с самым разным уровнем подготовки. Там собраны лайфхаки, новые техники окрашивания и информация о продуктах.





Впрочем, полезными уроки могут оказаться и для тех, кто находится дома и задумал освоить новые навыки и попробовать научиться парикмахерским техникам.

В инстаграме @lorealproru_team эксперты проводят прямые эфиры, публикуют видеоуроки от экспертов бренда и проводят конкурсы. Чем не альтернатива классическим семинарам!

Скидка 30% в салонах "Москвичка" brow & beauty bar и "Москвичка Nails"

Пока многие ищут в интернете тысячу и один способ снять шеллак дома самостоятельно, мы настоятельно рекомендуем все-таки дождаться открытия салонов. Для дополнительной мотивации "Москвичка" brow & beauty bar и "Москвичка Nails" предоставили скидку 30% для всех, кто будет записываться во время карантина, сколько бы он ни продлился.





Маникюр, коррекция бровей, окрашивание — совсем скоро (мы очень надеемся!) бьюти-ритуалы вернутся в нашу повседневную жизнь, а сделать их со скидкой будет особенно приятно.





Бесплатная доставка от Giorgio Armani Beauty

На сайте Giorgio Armani Beauty для бесплатной доставки нужно ввести промокод DELIVERYFREE. Пока предложение действительно до 15 апреля, но акцию могут продлить.





А еще при любой покупке марка дарит свои бестселлеры в миниатюре: тушь Eyes To Kill, тональное средство Luminous Silk и бархатный гель для губ Lip Maestro в идеальном красном оттенке под номером 400.





Бесплатная бесконтактная доставка по России от Ansaligy

На официальном сайте Ansaligy действует бесплатная бесконтактная доставка по России при любой сумме заказа. Обещают, что предложение будет актуально вплоть до 14 апреля.

Из бестселлеров — так горячо любимые Тиной Канделаки маски-патчи с янтарем и черные патчи с углем. А недавно марка выпустила антибактериальные спреи для рук с увлажняющим действием. Кстати, один санитайзер с каждого заказа отправляют на нужды фонда "Старость в радость".





Бесплатная доставка Moroccanoil

Средства Moroccanoil на сайте официального дистрибьютора теперь можно заказать с бесплатной доставкой. Правда, предложение действует только по Москве.

И еще сейчас самое время урвать главный бестселлер марки, восстанавливающее масло Moroccanoil Treatment объемом 125 мл, — по цене за бутылочку объемом всего 100 мл.





Восстанавливающее масло Moroccanoil Treatment

Бесплатная доставка М.А.С

М.А.С тоже ввел бесплатную доставку при любой покупке на сайте mac-cosmetics.ru (кроме заказов линейки mini mac и спонжей, если они единственные в заказе). Приятное предложение будет действовать до 15 апреля. А еще можно воспользоваться промокодом WELCOME10 и получить 10%-ную скидку на первый заказ.

В продажу как раз поступила весенняя коллекция Loud and Clear, в которую вошли персиковые хайлайтеры, шесть оттенков теней для век, яркие помады и нюдовые блески.





Бесплатная доставка от Estee Lauder и La Mer

Дабы скрасить домашний режим в сложившейся ситуации, Estee Lauder и La Mer радуют клиентов приятными новостями. На сайтах марок действует бесплатная доставка по всей России при покупке от 2 тыс. рублей.

При регистрации на сайте Estee Lauder можно получить скидку в 25% на все заказы и миниатюры бестселлеров в подарок. На La Mer скидку при первом заказе не предоставляют, но зато дарят подарки при покупке от 14 тыс. руб.





Бесплатная доставка всех заказов от Beauty MinimalistКарантин и кризис очень сильно и быстро ударили по бьюти-индустрии. И российская марка Beauty Minimalist не стала исключением.

Продажи резко сократились, а партнеры бренда, с которыми они сотрудничали по разным направлениям, либо уже ушли на карантин, либо вот-вот это сделают.

Но представители марки не опускают руки и решили запустить акцию, которая позволит покупателям попробовать продукты марки по очень приятной цене. В интернет-магазине действует специальная цена на все продукты, причем самая большая скидка распространяется на самые необходимые в нынешних условиях средства: мыло и крем для рук. Кроме того, ко всем заказам свыше 5 тыс. руб. дарят полноразмерное мыло для рук с ароматом белой гардении. Доставка всех заказов на любую сумму будет бесплатной и, по желанию покупателей, бесконтактной. Акции продлятся до конца карантина.