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Блогер Алина Акилова потеряла ребенка

Блогер Алина Акилова потеряла ребенка
Последние месяцы Акилова вместе с супругом была занята приятными хлопотами перед появлением на свет второго наследника. Однако сегодня блогер призналась поклонникам, что у нее случилась замершая беременность.

26-летняя Алина Акилова долгое время держала беременность в секрете. Несмотря на то, что подписчики блогера быстро догадались о ее интересном положении, Алина предпочитала не распространяться на эту тему. Тем не менее, несколько часов назад Акиловой пришлось впервые озвучить правду. 

«Сейчас у меня десятая неделя беременности. На восьмой неделе у малыша остановились сердечко и узнала я об этом только сейчас, на узи. Я не хочу, что бы меня жалели. Не хочу, что бы мне писали», — откровенно рассказала блогер. 

Грустное признание модель сделала под видео, на котором она сообщает супругу о том, что у них будет еще один ребенок. Акилова отметила, что надеялась показать этот клип публике при других обстоятельствах, но судьба распорядилась иначе.

Блогер отключила возможность комментрования публикации и обратилась к неравнодушным с просьбой не обсуждать с ней этот вопрос. «До сих пор приходят сообщения, мол, «покажи животик, хватит его прятать». Друзья, не пишите больше этого», — попросила почитателей Алина. 

Модель отметила, что впереди ее ждет операция, о результатах которой она обязательно напишет в Сети. «Никогда не думала, что со мной это случится. От того, что я сейчас написала, мне стало легче. Как все закончится — я сообщу. Спасибо за понимание», — резюмировала Акилова. 

Напомним, что Алина начала работать моделью в 19 лет, однако по настоящему популярной ее сделал личный блог. Более двух лет назад Акилова начала регулярно рассказывать о первой беременности и семейной жизни, что привело на страницу девушки более двух миллионов подписчиков.

Правда, о том, что у пары будет ребенок, общественность тоже узнала не сразу. Фотографии с округлившимся животом Акилова решилась публиковать лишь на пятом месяце беременности. А в 2018 году Алина и Николай впервые стали родителями — у супругов родилась дочь, которую назвали Николь. 

Помимо модельной деятельности, Акилова развивает и собственные бизнес-проекты. Так, вместе с мужем, блогер владеет магазином одежды «White Room».

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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